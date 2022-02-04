Голикова заявила о снижении коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился с 64,4 до 64,1%. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По состоянию на 4 февраля вакцинация первым компонентом проведена 84 967 516 раз, вакцинация полного цикла — 80 446 704 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,1%», — сообщила она.

Согласно данным тепловой карты на портале стопкоронвирус.рф, неделю назад он составлял 64,4%.

Голикова пояснила, что снижение происходит из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.

«За неделю этот показатель заметно снизился в Чеченской Республике, Московской области, Ненецком автономном округе, Белгородской области, Москве, Севастополе и Ивановской области. Мы по-прежнему рекомендуем сделать прививку, чтобы не создавать риски с точки зрения возможных осложнений от ковида», — сообщила она.

Также она отметила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 80% в шести регионах страны.

«В шести регионах он (уровень коллективного иммунитета. — Ред.) превышает 80%. Это Севастополь (88,2%), Карелия (87,1%), Санкт-Петербург (86,9%), Мурманская область (83,7%), Тува (81,3%) и Чукотка (80,2%)», — сказала она.

3 февраля профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что «Омикрон» распространяется быстрее по сравнению с другими штаммами из-за своих особенностей размножения. По его словам, для переболевших или достаточно давно вакцинированных от COVID-19 существует риск повторного инфицирования этим штаммом.

24 января гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры. Он отметил, что для завершения распространения вируса необходимо вакцинировать 70% населения в каждой стране.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона Н» и «КовиВак».

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