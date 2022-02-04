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В СФ ответили цитатой Конфуция на обвинения США в утечке ответов по безопасности

Сенатор Ковитиди ответила цитатой Конфуция на обвинения США в утечке ответов по безопасности
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Заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд не стоит делать хорошую мину при плохой игре. Так в пятницу, 4 февраля, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала «Известиям» заявление Нуланд о якобы причастности Москвы к утечке в СМИ текста ответа США по гарантиям безопасности.

По сливным каналам: как Запад ответил на идеи РФ по безопасности
И каким будет дальнейший диалог Москвы и Вашингтона о гарантиях

Она указала, что американцы сами разослали всем своим союзникам письменные ответы США и НАТО на российские инициативы по гарантиям безопасности. Поэтому, по ее словам, «утечка» данной информации в СМИ была ожидаема и прогнозируема.

«Вашингтону стоит напомнить изречение великого китайского философа Конфуция о том, что не стоит искать черную кошку в темной комнате, тем более если ее там нет», — добавила политик.

Ранее в этот же день Нуланд заявила, что на документах, которые опубликовало 2 февраля издание El Pais, якобы стоят те же пометки, что и на тексте ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, которые получила Москва. Нуланд заверила, что копии документа, которые Вашингтон передал союзникам, содержали другие пометки.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, в ведомстве не удивлены попытками США переложить ответственность на Москву за утечку в СМИ американского ответа на российские предложения по гарантиям безопасности.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» отметил, что обвинять Россию в утечке глупо, так как такое вряд ли могло случиться. США, по его словам, теперь будут разбираться, откуда произошла утечка, вместо того чтобы предметно говорить о проблеме.

Согласно данным, обнародованным в публикации El Pais, Штаты готовы начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии. Также в материале говорится, что Вашингтон и Североатлантический альянс призвали Москву вернуться к соблюдению Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), включить новые виды межконтинентального ядерного оружия в договоренности по контролю над вооружениями, а также предложили осуществлять инспекции на объектах противоракетной обороны (ПРО) в Польше и Румынии.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Москва предложила альянсу отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

После этого уже в январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Позже в этом же месяце американский посол Джон Салливан передал Москве ответы Вашингтона. Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы к сотрудничеству и коммуникации с РФ.

В начале февраля президент России Владимир Путин заявил, что США и НАТО в своих ответах на российские предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные требования Москвы. Глава государства уточнил, что Москва не увидела адекватного ответа на три ключевых требования: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

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