МИД прокомментировал обвинения США в утечке ответа по гарантиям

МИД России не удивлен попытками США переложить ответственность на Москву за утечку в СМИ американского ответа на российские предложения по гарантиям безопасности, заявил 4 февраля замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Ничего нового и неожиданного. По логике Вашингтона, Москва за всё несет ответственность», — сказал дипломат в беседе с «РИА Новости».

Ранее в этот день заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что на документах, которые опубликовало 2 февраля издание El Pais, стоят те же пометки, что и на тексте ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, которые получила Москва. Нуланд уточнила, что копии документа, которые Вашингтон передал союзникам, якобы содержали другие пометки.

Помощник российского президента Юрий Ушаков отмечал, что не сравнивал оригинальный текст ответов США и НАТО на российские предложения по безопасности с тем, что появилось в прессе.

Как следует из публикации El Pais, Соединенные Штаты готовы начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

Также США и НАТО, говорится в опубликованном материале, призвали Россию вернуться к соблюдению Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), включить новые виды межконтинентального ядерного оружия в договоренности по контролю над вооружениями, а также предложили осуществлять инспекции на объектах противоракетной обороны (ПРО) в Польше и Румынии.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Москва предложила альянсу отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.