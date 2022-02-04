В ГД сочли глупыми попытки обвинить Россию в утечке ответов США по безопасности

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пятницу, 4 февраля, прокомментировал «Известиям» заявление заместителя госсекретаря Виктория Нуланд о якобы причастности Москвы к утечке в СМИ текста ответа США по гарантиям безопасности.

«Они всегда буду что-то перекладывать, что-то говорить. Есть причинно-следственная связь — нам это зачем утечка?» — подчеркнул он.

По его словам, обвинять Россию в утечке глупо, так как такое вряд ли могло случиться. США, по его словам, теперь будут разбираться, откуда произошла утечка, вместо того чтобы предметно говорить о проблеме.

Ранее в этот день Нуланд заявила, что на документах, которые опубликовало 2 февраля издание El Pais, якобы стоят те же пометки, что и на тексте ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, которые получила Москва. Нуланд заверила, что копии документа, которые Вашингтон передал союзникам, содержали другие пометки.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, в ведомстве не удивлены попытками США переложить ответственность на Москву за утечку в СМИ американского ответа на российские предложения по гарантиям безопасности.

Как следует из публикации El Pais, Соединенные Штаты готовы начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии. Также в публикации говорится, что США и НАТО призвали Россию вернуться к соблюдению Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), включить новые виды межконтинентального ядерного оружия в договоренности по контролю над вооружениями, а также предложили осуществлять инспекции на объектах противоракетной обороны (ПРО) в Польше и Румынии.

В начале февраля президент России Владимир Путин заявил, что США и НАТО в своих ответах на российские предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные требования Москвы. Глава государства уточнил, что Москва не увидела адекватного ответа на три ключевых требования: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

Посол США Джон Салливан 26 января передал Москве ответы Вашингтона. Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы к сотрудничеству и коммуникации с РФ.

Ранее в январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Москва предложила альянсу отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.