Путин сообщил о новом проекте газового контракта с Китаем

Российские нефтедобывающие предприятия подготовили газовый контракт о поставках 10 млрд куб. м топлива в Китай в год. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

«К нашей сегодняшней встрече и наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику, и в газовой отрасли сделан еще один шаг вперед. Я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд куб. м газа в год», — отметил глава государства.

Российский лидер прибыл в Пекин ранее в этот день. В ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином он добавил, что отношения России Китая носят беспрецедентный характер, стороны помогают друг другу развиваться.

Путин поблагодарил своего китайского коллегу за приглашение на Олимпиаду-2022.

Ожидается, что по итогам российско-китайских переговоров будет принято совместное заявление, в котором отразят подходы Москвы и Пекина к ключевым международным проблемам, а также будет подписано порядка 15 соглашений

Посол России в Китае Андрей Денисов 25 января сообщил, что переговоры о новом проекте поставок в КНР российского газа с Дальнего Востока и Сахалина достигли степени готовности. Большая часть содержания итоговых документов согласована, сказал Денисов.

Дипломат заявил, что данный маршрут позволит диверсифицировать поставки топлива, так как в данный момент доставка углеводородов идет только через территорию Монголии.

Ранее, 8 января, обозреватель британского издания The Telegraph Рейчел Миллард отметила, что предстоящая сделка России и Китая по строительству нового газопровода «Сила Сибири – 2» вызвала большие опасения в Европе. По ее словам, планы России и Китая по удвоению поставок сырья в Азию остались незамеченными для Европы, которая была увлечена спорами вокруг газопровода «Северный поток – 2». При этом новый проект будет иметь равноценную мощность в 50 млрд куб. м топлива в год. Она указала, что строительство нового газопровода позволит расширить возможности России на мировых рынках, а также скажется на энергетической независимости Европы. Так, действующие газовые маршруты в Китай получают сырье из месторождений в Восточной Сибири, в то время как новая магистраль может быть присоединена к недрам Ямала, снабжающим Европу.

3 января британская газета Daily Express заявила, что президент России Владимир Путин «переиграл» Европу, договорившись с Китаем об увеличении поставок газа. Как указал автор статьи, соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до 50 млрд куб. м природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири – 2».

14 декабря Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключила с «Газпромом» соглашение о существенном увеличении экспорта газа в КНР в ноябре-декабре на заседании Совместного координационного комитета.