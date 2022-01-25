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Посол РФ в КНР заявил о переговорах двух стран о новом проекте поставок газа

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Посол России в Китае Андрей Денисов во вторник, 25 января, сообщил, что переговоры двух стран о новом проекте поставок в КНР природного газа с Дальнего Востока и Сахалина достигли высокой степени готовности.

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Дипломат в ходе пресс-конференции заявил о существовании других проектов поставок газа, помимо доставки через территорию Монголии.

«Есть еще один проект поставок природного газа с месторождений Дальнего Востока России, в том числе острова Сахалин. Вот еще один проект, который обсуждается. Причем обсуждается в достаточно, я бы сказал, высокой степени готовности итоговых документов», — приводит его слова ТАСС.

Ранее, 8 января, обозреватель британского издания The Telegraph Рейчел Миллард отметила, что предстоящая сделка России и Китая по строительству нового газопровода «Сила Сибири – 2» вызвала большие опасения в Европе. По ее словам, планы России и Китая по удвоению поставок сырья в Азию остались незамеченными для Европы, которая была увлечена спорами вокруг газопровода «Северный поток – 2». При этом новый проект будет иметь равноценную мощность в 50 млрд куб. м топлива в год. Она указала, что строительство нового газопровода позволит расширить возможности России на мировых рынках, а также скажется на энергетической независимости Европы. Так, действующие газовые маршруты в Китай получают сырье из месторождений в Восточной Сибири, в то время как новая магистраль может быть присоединена к недрам Ямала, снабжающим Европу.

3 января британская газета Daily Express заявила, что президент России Владимир Путин «переиграл» Европу, договорившись с Китаем об увеличении поставок газа. Как указал автор статьи, соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до 50 млрд куб. м природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири – 2». По его словам, это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис.

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