В Британии рассказали о «переигравшем» Европу в ситуации с газом Путине

Президент России Владимир Путин «переиграл» Европу, договорившись с Китаем об увеличении поставок газа. Об этом пишет в понедельник, 3 января, газета Daily Express.

Как отметил обозреватель издания Энтони Ашкенази, лидеры двух стран близки к заключению договора о строительстве нового трубопровода «Сила Сибири – 2», объемы поставок газа по нему будут сопоставимы с объемы, которые планировалось направить в европейские страны по «Северному потоку – 2».

«Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири – 2». Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», — отметил автор статьи.

26 декабря «Газпром» сообщил об историческом рекорде по суточным поставкам газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».

Неделей ранее издание Nikkei Asia сообщило со ссылкой на источник, что лидеры Китая и России обсудили проект «Сила Сибири – 2», проектирование которого началось 18 мая 2020 года. Уточнялось, что сторонам еще предстоит договориться о цене предполагаемых поставок топлива. По данным источника, запуск трубопровода позволит России ликвидировать «зависимость от европейского рынка».

Кроме того, 14 декабря Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключила с «Газпромом» соглашение о существенном увеличении экспорта газа в КНР в ноябре-декабре на заседании Совместного координационного комитета.