Прямой эфир
Мир
Состояние Илона Маска увеличилось на $32 млрд за день
Спорт
Мбаппе забил 200-й гол в карьере
Мир
Присяжные признали основательницу Theranos виновной в обмане инвесторов
Общество
Россиянам упростили порядок отмены доверенностей
Общество
Вильфанд спрогнозировал снегопады в центральных регионах России
Наука
В России представят единую вакцину от гриппа и COVID-19 в 2022 году
Общество
В РФ сократилось число преступлений из-за фиктивных регистраций мигрантов
Мир
Новым генсеком ОПЕК избрали представителя Кувейта Хайсама аль-Гайса
Мир
В США допустили утверждение новых санкций против «Северного потока – 2»
Наука
Новый штамм коронавируса обнаружен на юге Франции

В Британии рассказали о «переигравшем» Европу в ситуации с газом Путине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин «переиграл» Европу, договорившись с Китаем об увеличении поставок газа. Об этом пишет в понедельник, 3 января, газета Daily Express.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Как отметил обозреватель издания Энтони Ашкенази, лидеры двух стран близки к заключению договора о строительстве нового трубопровода «Сила Сибири – 2», объемы поставок газа по нему будут сопоставимы с объемы, которые планировалось направить в европейские страны по «Северному потоку – 2».

«Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири – 2». Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», — отметил автор статьи.

26 декабря «Газпром» сообщил об историческом рекорде по суточным поставкам газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».

Неделей ранее издание Nikkei Asia сообщило со ссылкой на источник, что лидеры Китая и России обсудили проект «Сила Сибири – 2», проектирование которого началось 18 мая 2020 года. Уточнялось, что сторонам еще предстоит договориться о цене предполагаемых поставок топлива. По данным источника, запуск трубопровода позволит России ликвидировать «зависимость от европейского рынка».

Кроме того, 14 декабря Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключила с «Газпромом» соглашение о существенном увеличении экспорта газа в КНР в ноябре-декабре на заседании Совместного координационного комитета.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021