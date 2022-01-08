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The Telegraph сообщила об опасениях Европы из-за газопровода «Сила Сибири – 2»

The Telegraph: Европа обеспокоена из-за соглашения Китая и РФ по «Силе Сибири — 2»
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Предстоящая сделка России и Китая по строительству нового газопровода «Сила Сибири – 2» вызвала большие опасения в Европе. Об этом пишет обозреватель британского издания The Telegraph Рейчел Миллард.

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Она отметила, что планы России и Китая по удвоению поставок сырья в Азию остались незамеченными для Европы, которая была увлечена спорами вокруг газопровода «Северный поток 2». При этом новый проект будет иметь равноценную мощность в 50 млрд куб. м топлива в год.

Как полагают западные специалисты, строительство нового газопровода позволит расширить возможности России на мировых рынках, а также скажется на энергетической независимости Европы. Так, действующие газовые маршруты в Китай получают сырье из месторождений в Восточной Сибири, в то время как новая магистраль может быть присоединена к недрам Ямала, снабжающим Европу.

«Это поднимает вопросы относительно будущих поставок на континент», — опасаются эксперты.

Россия обладает достаточными ресурсами для удовлетворения спроса на обоих рынках, однако она может выбрать потребителя, который заплатит большую цену, предполагает аналитик из ICIS Томаш Маржец-Мансер.

Также опасения специалистов вызывает тот факт, что КНР закупает большие объемы энергоносителя по долгосрочным контрактам, которые привязаны к стоимости нефти. В связи с этим Филипп Медуник из аналитического центра Европейского совета по международным отношениям порекомендовал Брюсселю заключить «правильные соглашения» по поставкам газа, чтобы избежать нехватки сырья.

3 января британская газета Daily Express заявила, что президент России Владимир Путин «переиграл» Европу, договорившись с Китаем об увеличении поставок газа. Как указал автор статьи, соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до 50 млрд куб. м природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири – 2». По его словам, это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис.

В декабре издание Nikkei Asia сообщило со ссылкой на источник, что лидеры Китая и России обсудили проект «Сила Сибири – 2», проектирование которого началось 18 мая 2020 года. Уточнялось, что сторонам еще предстоит договориться о цене предполагаемых поставок топлива. По данным источника, запуск трубопровода позволит России ликвидировать «зависимость от европейского рынка».

Кроме того, 14 декабря Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключила с «Газпромом» соглашение о существенном увеличении экспорта газа в КНР в ноябре-декабре на заседании совместного координационного комитета.

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