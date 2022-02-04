Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу, 4 февраля, приступили к переговорам в Пекине.

Встречая российского коллегу, лидер КНР приветствовал его по-русски — «Здравствуйте. Очень рад вас видеть».

Ожидается, что по итогам российско-китайских переговоров встречи будет принято совместное заявление, в котором отразят подходы Москвы и Пекина к ключевым международным проблемам, а также подписано порядка 15 соглашений, пишет ТАСС.

Накануне глава государства заявил, что сотрудничество РФ и КНР — это равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры и пережитков. Он подчеркнул, что отношения стран стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее.

28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время открытия Олимпийских игр в Пекине каких-либо двусторонних встреч, кроме полноформатных переговоров с Си Цзиньпином, в графике Путина нет. Он отметил, что отсутствуют и планы на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако полностью исключить вероятность ее проведения нельзя.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Пекине Путин и Цзиньпин обсудят международную проблематику: стратстабильность в Европе, гарантии безопасности для России, диалог РФ с США и НАТО, региональные проблемы. Также, по его словам, лидеры обговорят тему сотрудничества России и Китая: торгово-экономические проекты, энергетику, инвестиционное сотрудничество и космос.