В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Зеленского в Пекине

Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречи с лидерами других стран во время открытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом 29 января сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы уже неоднократно отмечали, что организаторы церемонии вынужденно применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц. Каких-либо двусторонних встреч, кроме полноформатных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, в графике президента Путина нет», — добавил он.

Однако Песков полностью не исключил возможность встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, который тоже будет гостем церемонии открытия Игр.

«Из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется. И с Зеленским встречи тоже в планах нет. Хотя и полностью исключить этого не можем», — отметил представитель Кремля.

Олимпийские игры 2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Визит Путина в Китай запланирован на начало открытия зимних игр.

23 января Песков рассказал, что Путин продолжает работать даже в условиях распространения в стране штамма коронавируса «Омикрон» — президент чаще всего работает в комбинированном режиме. Встречи глава государства проводит с соблюдением всех необходимых мер. А массовые публичные мероприятия, отметил Песков, президент все же стремится минимизировать в настоящее время.