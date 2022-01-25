Все дороги ведут в Пекин: что Путин сказал олимпийцам накануне Игр
Олимпиада в Пекине пройдет на высоком уровне, и организаторы смогут обеспечить безопасность участников Игр на фоне пандемии коронавируса, заявил Владимир Путин 25 января во время общения со спортсменами сборной России. В скором времени они отправятся в Китай. Президент также выступил против политизации спорта и дипломатических бойкотов предстоящих соревнований. В этот же день глава государства по случаю Дня российского студенчества пообщался с учащимися вузов. Президент заверил, что власти продолжат поддерживать молодых ученых, а также призвал коллег «не жадничать» при поощрении победителей олимпиад.
Китайская мечта
В преддверии открытия XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине, которые продлятся с 4 по 20 февраля, Владимир Путин встретился со спортсменами нашей сборной. Пожелав успехов в предстоящих соревнованиях, президент напомнил, что российские атлеты выступят во всех видах спорта, которые будут представлены на Играх в Китае.
При этом на Олимпиаде впервые пройдут состязания сразу в нескольких новых дисциплинах, включая, например, женские одиночные соревнования по бобслею (монобоб) и смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике.
— Сейчас каждый из вас — все, кто вошел в олимпийскую сборную — конечно, переживают, думают о предстоящих очень важных, ответственных соревнованиях. Мы знаем, вы шли к ним через годы упорных, изнурительных тренировок, через поражения и победы и заслужили право предъявить свое мастерство, свой талант на самых главных для любого атлета стартах, — заявил президент.
Российские спортсмены могут показать хороший результат во многих дисциплинах. Это, в частности, касается лыжников и биатлонистов, которые целенаправленно готовились к этой Олимпиаде, отметил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы и олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. Кроме того, хорошие шансы выиграть медали есть и у российских хоккеистов, особенно в условиях, когда игроки НХЛ не приедут в Пекин, сказал парламентарий.
Напомним, что ОИ-2018 в Пхенчхане российская команда завершила с двумя золотыми медалями. В Южной Корее россияне также завоевали шесть серебряных и девять бронзовых наград, заняв 13-е место в медальном зачете Игр.
По словам президента, Игры в Пекине пройдут на высоком уровне и «впишут свою яркую страницу в летопись мировой олимпийской семьи». При этом глава РФ выразил уверенность, что китайские коллеги справятся с организацией столь масштабного мероприятия даже на фоне сложной эпидемиологической ситуации в мире.
— Как и у России, у Китая наработан очень хороший, большой опыт организации масштабных международных мероприятий, и уверен, наши друзья обеспечат все необходимые условия — и в рамках соревновательного процесса, и по вопросам пребывания участников Игр, и, конечно, в сфере безопасности здоровья спортсменов и зрителей, — сказал Владимир Путин.
К слову, на фоне распространения более заразного штамма «Омикрон» китайские власти уже усилили меры против коронавируса. В частности, с 22 января для въезда в Пекин потребуется сдать два ПЦР-теста. Один за 48 часов до прибытия в столицу, второй — в течение 72 часов после въезда в город. Кроме того, спортсмены и журналисты во время Игр будут проживать в так называемых «пузырях», которые они не смогут покидать.
— Олимпиада будет непростая, учитывая не только пандемию, но и климатические условия, — добавил Сергей Чепиков. — Если брать биатлон, то по ночам там очень холодно и снег перемороженный. Кроме того, вокруг песчаные горы, что накладывает отпечаток на подбор смазок для лыж. Из-за ветреной погоды непросто будет биатлонистам и на стрельбище. То есть, в целом будут не самые комфортные условия.
Разумеется, Владимир Путин в ходе общения с атлетами не мог обойти стороной и тему политизации спорта, напомнив, что Москва не разделяет подход некоторых стран, которые объявили дипломатический бойкот Олимпиады из-за ситуации с правами человека в Китае. Первой страной, которая пошла на такой шаг, стали США. Их примеру потом последовали и другие государства, включая Австралию и Канаду.
Отечественные спортсмены будут выступать на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России (без национального флага и государственного гимна) из-за допингового скандала, который повлек санкции со стороны ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство). Как и на летних Играх в Токио на церемонии награждения прозвучит музыка Петра Чайковского.
— Это создает определенный дискомфорт. Но все эти неприятности преодолимы и надеемся, что на следующих Олимпийских играх не будет этих ограничений, — подытожил Сергей Чепиков.
Согласно решениям Спортивного арбитражного суда (CAS), санкции в отношении российского спорта действуют до 16 декабря 2022 года.
На пути к науке
В Татьянин день Владимир Путин также провел встречу со студентами вузов математических и IT-специальностей. К беседе с президентом, которая прошла по видеосвязи, учащиеся подключились из разных уголков страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода.
По мнению президента, в РФ важно обеспечить доступность современной подготовки по математике и информатике с самых юных лет. То есть, любой школьник, если у него есть желание, должен иметь возможность изучать эти предметы на углубленном уровне, уточнил он. В России также необходимо развивать программы профориентации, которые позволят ученикам выбрать подходящую для них дисциплину.
В России до 2024 года будет создано более 40 региональных площадок для выявления одаренных детей при поддержке центра «Сириус», заметил президент. Впрочем, сейчас уже по всей стране действует свыше 80 таких центров. Между тем Владимир Путин попросил своего помощника Андрея Фурсенко и профильного министра Валерия Фалькова «не жадничать» в вопросе поощрения студентов-победителей олимпиад.
Подобные меры могут помочь решить проблему «утечки мозгов» из регионов. По словам ректора РТУ МИРЭА Станислава Куджа, в России сложилась ситуация, когда большинство способных выпускников школ уезжает поступать в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. При этом после их окончания они уже не возвращаются в свои города.
— Региональные университеты действительно очень важны, ведь они служат двигателями всего субъекта: они позитивно влияют на развитие ближайших территорий, способствуют росту экономики, человеческого капитала и инноваций, — сказал «Известиям» Станислав Кудж.
Власти намерены продолжить оказывать поддержку молодым ученым, в том числе и в решении жилищных проблем. Кроме того, в РФ нужно создать такие условия, которые позволят людям не только заниматься наукой, но и одновременно работать в отечественных высокотехнологичных компаниях, уверен Владимир Путин.
В странах, где мы видим тесную интеграцию вузов, бизнеса и научного сообщества сегодня наиболее высокие экономические показатели, быстрее развиваются технологии, отметил в беседе с «Известиями» декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, в целом стандарты российского образования сегодня приближаются к западным: вузы также активно интегрируют англоязычные программы обучения, развивают международное партнерство, вовлекают частный бизнес в работу профильных факультетов.
Тем не менее, во многих западных университетах выстроено более тесное взаимодействие с научным сообществом, добавил он. Там представители академической науки проводят исследования вместе со студентами — на базе вузов. В России же этим традиционно занимается Академия наук. Поэтому студенты во многих университетах за рубежом больше вовлечены в науку, уточнил Вадим Виноградов.
— Сейчас учащиеся, которые хотят связать свою жизнь с наукой, тоже часто смотрят на западные вузы, поскольку там предусмотрено больше льгот и преференций, в том числе иностранцам. Но в тоже время, сейчас в наших вузах также выстраивается партнерство и с бизнесом, и ученым сообществом, поэтому расширяются грантовые системы, возможности получать высокие стипендии и другие преференции, — рассказал он.
Большой потенциал для развития образования и науки представляют формы сетевого сотрудничества. Сейчас они динамично прогрессируют. Появляются новые формы взаимодействия, такие как внутрироссийские преподавательские и студенческие обмены, развивается институт постдокторантуры, подытожил Вадим Виноградов.