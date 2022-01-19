Состав компании: на какие медали Игр-2022 заряжены наши биатлонисты

Впервые за всю историю на Олимпиаде от нашей страны будут всего 10 биатлонистов. В Пхёнчхане-2018 их, правда, было вообще четверо, но тогда вмешались допинговые санкции от Международного олимпийского комитета (МОК). А до этого мы имели максимальную квоту на шесть человек и 12 в сумме. Казалось бы, всё плохо и чисто арифметически шансов на медали у нас теперь меньше. Но это не совсем так. Наоборот, впервые за долгие годы многочисленные болельщики российского биатлона готовятся к главному старту четырехлетия в позитивном настроении — на фоне последних успехов наших стреляющих лыжников на Кубке мира.

Прорыв Цветкова

Еще в золотые времена нашей легкой атлетики, когда на чемпионаты мира ездили по полсотни человек и больше, тогдашний главный тренер Валентин Маслаков каждый раз возмущался: «Не хочу брать на турнир «туристов»! Какой от них толк?» Тогда это была целая категория атлетов, которые отбирались на главный старт, не проходили там квалификацию и впоследствии спокойно занимались шоппингом и осмотром достопримечательностей.

В биатлоне, чего уж греха таить, таких тоже во все времена хватало. С поправкой на фактор неожиданности: все-таки вид спорта крайне непредсказуемый, и сюрпризы вроде олимпийского золота Евгения Редькина случаются. Но последние годы пятые-шестые номера команды у нас чаще всего не способны на такой сюрприз даже в теории. А самые горячие споры на тренерских советах ведутся как раз вокруг этих кандидатур. Места лидеров в основе сомнений не вызывают, а вот кого взять из ближайших резервистов — это почти всегда яблоко раздора .

Так что можно сказать спасибо Международному союзу биатлонистов, что от сломанных копий нас избавили. Состав на Олимпийские игры был более чем очевиден еще неделю назад. Из сюрпризов — разве что прорыв Максима Цветкова, который победным финишным этапом в эстафете выгрыз себе место в олимпийской основе . Виток карьеры у Максима и правда фантастический: еще пару лет назад он был близок к уходу из биатлона, в прошлом сезоне не блистал даже на уровне Кубка России, а теперь вот едет на Олимпиаду. Причем совсем не в статусе «туриста».

Состав компании Александр Логинов Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— История Цветкова лишь подчеркивает, что в любых ситуациях надо продолжать верить в себя, — отметил в беседе с «Известиями» двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко. — Последние три-четыре сезона складывались для него не лучшим образом, но он продолжал работать, не опускал рук и получил награду в виде поездки на Олимпиаду. Причем у него есть высокие шансы поучаствовать в эстафете. Медаль в личных гонках? Нет ничего невозможного.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что мужчины должны привезти медали из Пекина. Последний раз нам это удавалось на Играх-2014 в Сочи, когда Евгений Гараничев стал третьим в индивидуальной гонке.

— Мужчины могут рассчитывать на медали любого достоинства во всех индивидуальных гонках и эстафете, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Александр Тихонов. — Конечно, особые надежды на набравшего форму Логинова и Латыпова , если Эдик окончательно восстановится от коронавируса. Но всё это возможно только в том случае, если заключительный этап подводки к Олимпиаде будет правильным. Если и та и другая команда будет перегружена, можно даже не ехать в Пекин. У девушек шансы на подиум есть только у Кристины Резцовой.

Олимпийские медали российские женщины последний раз увозили также из Сочи. Тогда Ольга Вилухина стала второй в спринте.

Состав компании Эдуард Латыпов Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Я не верю в то, что Кристина сможет взять золото в Пекине, — заявила «Известиям» мама спортсменки, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. — За бронзу поборемся, а вот выше пока сложно . Главное — хорошо всё отстрелять, не дрогнуть, со всем остальным порядок у нас. Надеемся на лучшее и верим в наших ребят в любом случае. Уверена, что Латыпов и Логинов дадут настоящий бой норвежцам в индивидуальной гонке. Главное, чтобы Эдик себя хорошо чувствовал, тогда дадим жару. Я сомневаюсь в его форме спустя две недели заточения.

Случайный выбор

Интересная особенность олимпийского состава — это огромная текучка кадров. Еще год назад на чемпионате мира у нас выступали совсем другие люди. Только по три человека в мужской и женской командах бежали в Поклюке-2021. Остальные двое — новички, то есть команды обновились почти наполовину. Это очень много, учитывая, что год для биатлона — ничтожный срок.

Отсутствие Кристины Резцовой еще понятно — она в том году стала мамой. Но, например, Валерию Васнецову как кандидата на Олимпиаду еще в прошлом сезоне особо даже не рассматривали . Не говоря уж о Цветкове, списанном экспертами со всех счетов.

Норвежцы, для сравнения, свой состав официально пока не объявляли, но, судя по всему, у них в строю останутся минимум по четыре человека в мужской и женской команде. То есть костяк, к которому уже остается кого-то добавить. У нас такого железного костяка нет. Есть один-два человека лидеров, а остальных можно безболезненно менять. И это крайне печально.

Состав компании Кристина Резцова Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Если у мужчин всё более или менее последовательно, наш женский состав вообще во многом случаен. Кто знает, если бы ту же Анастасию Шевченко позвали на Кубок мира в декабре, когда она была на пике формы, а не в январе, возможно, на Игры бы ехала именно она. А если бы Валерия Васнецова или Ирина Казакевич не получили неограниченный кредит тренерского доверия, смогли бы они выиграть конкуренцию у Евгении Буртасовой?

По сути, олимпийский состав женской команды определили контрольные гонки еще в ноябре. Кто тогда попал в основу — тот и едет в Пекин . Как при этом сохранять мотивацию биатлонисткам из резерва — непонятно. Тем более что он у нас тоже получился крайне странным. Там травмированная Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова (Павлова), которая за весь сезон на Кубке мира не получила ни одного шанса. И если мужской резерв выглядит вполне адекватным, то женский — это скорее от безысходности. Хорошо для команды Шашилова, что у нас нет шестой квоты. Иначе кого бы туда пришлось ставить — одному богу известно.

Состав российской команды по биатлону на Олимпийские игры в Пекине-2022:

Женщины: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасные — Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова. Старший тренер — Михаил Шашилов.

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. Запасные — Александр Поварницын и Антон Бабиков. Старший тренер — Юрий Каминский.