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Состав компании: на какие медали Игр-2022 заряжены наши биатлонисты

Вернуть Россию на подиум главного старта четырехлетия постараются Логинов, Латыпов и Резцова
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Состав компании: на какие медали Игр-2022 заряжены наши биатлонисты
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2022-01-18 17:10:57
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Впервые за всю историю на Олимпиаде от нашей страны будут всего 10 биатлонистов. В Пхёнчхане-2018 их, правда, было вообще четверо, но тогда вмешались допинговые санкции от Международного олимпийского комитета (МОК). А до этого мы имели максимальную квоту на шесть человек и 12 в сумме. Казалось бы, всё плохо и чисто арифметически шансов на медали у нас теперь меньше. Но это не совсем так. Наоборот, впервые за долгие годы многочисленные болельщики российского биатлона готовятся к главному старту четырехлетия в позитивном настроении — на фоне последних успехов наших стреляющих лыжников на Кубке мира.

Прорыв Цветкова

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Еще в золотые времена нашей легкой атлетики, когда на чемпионаты мира ездили по полсотни человек и больше, тогдашний главный тренер Валентин Маслаков каждый раз возмущался: «Не хочу брать на турнир «туристов»! Какой от них толк?» Тогда это была целая категория атлетов, которые отбирались на главный старт, не проходили там квалификацию и впоследствии спокойно занимались шоппингом и осмотром достопримечательностей.

В биатлоне, чего уж греха таить, таких тоже во все времена хватало. С поправкой на фактор неожиданности: все-таки вид спорта крайне непредсказуемый, и сюрпризы вроде олимпийского золота Евгения Редькина случаются. Но последние годы пятые-шестые номера команды у нас чаще всего не способны на такой сюрприз даже в теории. А самые горячие споры на тренерских советах ведутся как раз вокруг этих кандидатур. Места лидеров в основе сомнений не вызывают, а вот кого взять из ближайших резервистов — это почти всегда яблоко раздора.

Так что можно сказать спасибо Международному союзу биатлонистов, что от сломанных копий нас избавили. Состав на Олимпийские игры был более чем очевиден еще неделю назад. Из сюрпризов — разве что прорыв Максима Цветкова, который победным финишным этапом в эстафете выгрыз себе место в олимпийской основе. Виток карьеры у Максима и правда фантастический: еще пару лет назад он был близок к уходу из биатлона, в прошлом сезоне не блистал даже на уровне Кубка России, а теперь вот едет на Олимпиаду. Причем совсем не в статусе «туриста».

Состав компании
Александр Логинов

Александр Логинов

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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— История Цветкова лишь подчеркивает, что в любых ситуациях надо продолжать верить в себя, — отметил в беседе с «Известиями» двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко. — Последние три-четыре сезона складывались для него не лучшим образом, но он продолжал работать, не опускал рук и получил награду в виде поездки на Олимпиаду. Причем у него есть высокие шансы поучаствовать в эстафете. Медаль в личных гонках? Нет ничего невозможного.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что мужчины должны привезти медали из Пекина. Последний раз нам это удавалось на Играх-2014 в Сочи, когда Евгений Гараничев стал третьим в индивидуальной гонке.

— Мужчины могут рассчитывать на медали любого достоинства во всех индивидуальных гонках и эстафете, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Александр Тихонов. — Конечно, особые надежды на набравшего форму Логинова и Латыпова, если Эдик окончательно восстановится от коронавируса. Но всё это возможно только в том случае, если заключительный этап подводки к Олимпиаде будет правильным. Если и та и другая команда будет перегружена, можно даже не ехать в Пекин. У девушек шансы на подиум есть только у Кристины Резцовой.

Олимпийские медали российские женщины последний раз увозили также из Сочи. Тогда Ольга Вилухина стала второй в спринте.

Состав компании
Эдуард Латыпов

Эдуард Латыпов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Я не верю в то, что Кристина сможет взять золото в Пекине, — заявила «Известиям» мама спортсменки, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. — За бронзу поборемся, а вот выше пока сложно. Главное — хорошо всё отстрелять, не дрогнуть, со всем остальным порядок у нас. Надеемся на лучшее и верим в наших ребят в любом случае. Уверена, что Латыпов и Логинов дадут настоящий бой норвежцам в индивидуальной гонке. Главное, чтобы Эдик себя хорошо чувствовал, тогда дадим жару. Я сомневаюсь в его форме спустя две недели заточения.

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Случайный выбор

Интересная особенность олимпийского состава — это огромная текучка кадров. Еще год назад на чемпионате мира у нас выступали совсем другие люди. Только по три человека в мужской и женской командах бежали в Поклюке-2021. Остальные двое — новички, то есть команды обновились почти наполовину. Это очень много, учитывая, что год для биатлона — ничтожный срок.

Отсутствие Кристины Резцовой еще понятно — она в том году стала мамой. Но, например, Валерию Васнецову как кандидата на Олимпиаду еще в прошлом сезоне особо даже не рассматривали. Не говоря уж о Цветкове, списанном экспертами со всех счетов.

Норвежцы, для сравнения, свой состав официально пока не объявляли, но, судя по всему, у них в строю останутся минимум по четыре человека в мужской и женской команде. То есть костяк, к которому уже остается кого-то добавить. У нас такого железного костяка нет. Есть один-два человека лидеров, а остальных можно безболезненно менять. И это крайне печально.

Состав компании
Кристина Резцова

Кристина Резцова

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Если у мужчин всё более или менее последовательно, наш женский состав вообще во многом случаен. Кто знает, если бы ту же Анастасию Шевченко позвали на Кубок мира в декабре, когда она была на пике формы, а не в январе, возможно, на Игры бы ехала именно она. А если бы Валерия Васнецова или Ирина Казакевич не получили неограниченный кредит тренерского доверия, смогли бы они выиграть конкуренцию у Евгении Буртасовой?

По сути, олимпийский состав женской команды определили контрольные гонки еще в ноябре. Кто тогда попал в основу — тот и едет в Пекин. Как при этом сохранять мотивацию биатлонисткам из резерва — непонятно. Тем более что он у нас тоже получился крайне странным. Там травмированная Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова (Павлова), которая за весь сезон на Кубке мира не получила ни одного шанса. И если мужской резерв выглядит вполне адекватным, то женский — это скорее от безысходности. Хорошо для команды Шашилова, что у нас нет шестой квоты. Иначе кого бы туда пришлось ставить — одному богу известно.

Состав российской команды по биатлону на Олимпийские игры в Пекине-2022:

Женщины: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасные — Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова. Старший тренер — Михаил Шашилов.

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. Запасные — Александр Поварницын и Антон Бабиков. Старший тренер — Юрий Каминский.

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