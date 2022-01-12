Великолепная шестерка: смогут ли биатлонисты взять максимальную квоту

Этап Кубка мира по биатлону, который пройдет с 12 по 16 января в немецком Рупольдинге, крайне важен для сборной России. По итогам мужского спринта и эстафеты определится, кто получит максимальную квоту на Олимпийские игры – 2022. Напомним, что по шесть человек могут выставить три первые сборные в общем зачете Кубка наций по итогам двух сезонов. Сейчас мы занимаем пятое место, но совсем незначительно отстаем от Германии и Швеции, которых можно обойти на немецкой земле. Будем надеяться, что чудо случится и наши биатлонисты сумеют выбить максимальный состав в Китай. Тем более сейчас действительно есть кому бежать.

Поставить точку

Хотя перед началом прошлого этапа в Оберхофе поверить в это было крайне сложно. Лидер мужской сборной Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирус. Однако первый в 2022 году этап, вопреки всему, получился прорывным. Александр Логинов впервые в сезоне победил, Максим Цветков совершил героический прорыв на 40 мест в гонке преследования, Антон Бабиков с Кристиной Резцовой выиграли сингл-микст. И теперь чудо, о котором в начале сезона никто всерьез даже не говорил, осязаемо: Россия имеет шансы отправить в Пекин максимальную квоту для мужской сборной.

Это было бы очень уместно, потому что внезапно конкуренция обострилась до предела. Не обсуждаются разве что места Логинова и Латыпова. Невключение в состав молодого, но бойкого и очень быстрого Даниила Серохвостова тоже не поймут. А вот дальше — страшная путаница. Внезапно хорош Цветков, кандидатуру которого еще в ноябре никто всерьез не рассматривал. Ожил его партнер по золотой эстафете-2017 Антон Бабиков. Представитель Уфы со своей стрельбой — уверенный кандидат на индивидуальную гонку. Есть еще Карим Халили, в декабре ходивший твердым олимпийцем, но он ушел в тень Цветкова и Бабикова в Оберхофе. Александр Поварницын — аутсайдер в борьбе за поездку в Китай, но если он здорово выступит на этой неделе, то всё может снова перевернуться.

— Мы традиционно очень хорошо выступали в Оберхофе после новогодних сборов, — сказал «Известиям» четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев. — Дальше всегда были вопросы. Посмотрим, как будет в этом году, насколько Россия верна своим традициям, но мне бы очень хотелось, чтобы мы обошли Германию и Швецию в борьбе за полную квоту. Думаю, что шансы есть.

Окончательную точку в спорах по составу поставит именно Рупольдинг. После него будет объявлен олимпийский состав. В конце декабря президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров анонсировал пресс-конференцию на 17 января. Так что, если ничего не изменится, в понедельник все карты будут вскрыты.

Помимо внутренних разборок, нам, естественно, предстоят и внешние. Если мужская сборная ударно проведет эту неделю, то в Пекин поедут не пять, а шесть спортсменов. Для этого нужно успешно выступить в спринте. А еще лучше — победить в эстафете. Это практически наверняка позволит нам настигнуть Германию и Швецию в зачете по итогам двух сезонов. С одной стороны, несколько облегчает задачу решение норвежцев освободить от предстоящих стартов братьев Бе, Штурлу Лагрейда и Ветле Шостеда Кристиансена. С другой, шведы во главе с Себастьяном Самуэльссоном и немцы на домашней трассе окажутся не менее мотивированы. Так что две гонки будут точно самого высокого уровня.

Закрепить позиции

По женской сборной все гораздо проще. Глобальных вопросов всего два: закрепится ли на околоподиумных рубежах Кристина Резцова и способны ли все остальные добавить в принципе. Ульяна Нигматуллина и нынешняя Светлана Миронова не выглядят спортсменками, которые даже в удачный день могут претендовать на медали. Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Настя Шевченко — тем более.

Возможно, если кто-то из последней тройки провалится, на Олимпиаду возьмут лучших с Кубка IBU. Ту же Ларису Куклину или Викторию Сливко.

— Мне кажется, что Сливко надо было попробовать в Рупольдинге, потому что эстафета у нас получается не совсем веселой: есть проблемы со стрельбой у Казакевич и Мироновой, — рассказал «Известиям» бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев. — Женщин поедет максимум пять, одна из них будет в запасе. Выбор для эстафеты не такой уж большой, а сейчас каждый может заболеть короновирусом. Мое мнение, Сливко надо попробовать, на российских соревнованиях она выглядела очень здорово, внушительно, постоянно показывала результаты на Кубке IBU. Вопрос только к тренерам.

В итоге ни Сливко, ни Куклиной в Рупольдинге не будет. Хотя по большому счету вряд ли бы это что-то изменило. Самый очевидный шанс женской сборной в Пекине — эстафета. И хорошо бы заявить о своих амбициях в ней уже в Рупольдинге. Это и для уверенности важно, и остальные пусть опасаются.

Отметим, что в дни гонок синоптики обещают в Рупольдинге от 0 до +6 градусов. Если снег будет рыхлым, то это может привести к очень неожиданным результатам.