Ветер в рукаве: как биатлонисты провели лучший этап КМ за два года

Сборная России по биатлону превзошла самые смелые ожидания на этапе Кубка мира в Оберхофе, считают опрошенные эксперты. Александр Логинов стал победителем мужского спринта, а на следующий день Антон Бабиков и Кристина Резцова выиграли смешанный спринт. Порадовал болельщиков и экс-капитан сборной Максим Цветков. Чемпион мира – 2017 в эстафете провел две отличные гонки и вполне может поехать на Олимпиаду-2022. Если в Пекине у нас будет полная квота из шести парней, за которую мы поборемся в Рупольдинге, то шансы Цветкова еще больше возрастут.

Два золота за два дня

Этап Кубка мира в Оберхофе должен был начаться 6 января, но из-за аномально теплой погоды в Германии старт мужской гонки перенесли на 7-е число. Еще одна новость, которая пришла перед стартом этапа, сильно огорчила российских болельщиков. Стало известно о положительном тесте на коронавирус у лидера сборной Эдуарда Латыпова. Стало понятно, что он не сможет принять участие в стартах и серьезно осложнит себе борьбу за «Большой хрустальный глобус» (был пятым в общем зачете перед Оберхофом).

Впрочем, в отсутствие Латыпова очень здорово себя проявили другие члены сборной России, а особенно Александр Логинов. Началось всё с шикарного спринта. Погода в Тюрингии словно издевается над биатлонистами: следом за палящим солнцем разбушевался ветер, снегопад и метель. В таких условиях все лидеры мирового биатлона, включая Йоханнеса Бё, очень много мазали. И только Логинов на первом рубеже в спокойном ритме отработал чисто, медаль замаячила вполне отчетливо. Важно было не терять скорость и сохранить самообладание на «стойке», с которой у саратовца бывают сложности. Но в этот раз чемпион мира – 2020 справился, завоевав для России первое золото сезона. Порадовал и Антон Бабиков. Эталонная стрельба, быстрая и четкая, пусть и не лучшая скорость — и вот уже место в шестерке лучших. Молодой Даниил Серохвостов — восьмой. Просто великолепная гонка.

У женщин в топ-10 спринта смогла попасть только Кристина Резцова, которая постепенно становится единоличным лидером сборной (остальные девушки не смогли пробиться в топ-20, и это настораживает незадолго до начала Олимпиады). В субботу Резцова подтвердила этот статус, выиграв сингл-микст в паре с Бабиковым.

Хотя начиналось всё катастрофически. Бабиков на первом этапе — три промаха. Резцова на стартовой «лежке» — еще три. Плюс штрафной круг! Казалось, это бесповоротное «до свидания». Однако уже на «стойке» россиянка рискнула — и начала палить в порыв ветра как из пулемета. Остальные выцеливали, промахивались, а дочь великой чемпионки отделалась одним лишь дополнительным патроном. И разом переместилась с 12-го места на третье.

Потом Антон на своем этапе за счет всё той же блестящей «стойки» и вовсе вырвался вперед. А Резцова только упрочила это преимущество. Ее отрыв от австрийцев — более 40 секунд. Она вполне могла финишировать с флагом. Но, наверное, никто не верил в такой расклад, поэтому даже мыслей заготовить его не было. В итоге Кристина просто победно раскланялась на финише. Давненько мы так уверенно не выигрывали на Кубке мира.

— В начале гонки было очень тяжело, — отметил в беседе с «Известиями» личный тренер Антона Бабикова Виктор Никитин. Порывистый ветер. Все тренеры поймут меня: Антон Бабиков технически всё сделал правильно. Вышел вперед. Дернул соперника и отстрелял на ноль. Кристина Резцова тоже справилась со всеми остальными рубежами. Вот и победа. Это быстрая гонка — всё решает стрельба, ну и ход, конечно.

Три роковых промаха

В смешанной эстафете, где мы стали пятыми, очень порадовал Максим Цветков. Его не было на Кубке мира три года, и многие уже успели забыть этого спортсмена. Еще в ноябре даже в голову никому прийти не могло, что он может претендовать на Олимпийские игры. Но экс-капитан сборной честно пробился на Кубок IBU, был неплох там, приехал на Кубок мира — продышался в спринте и очень здорово выступил в миксте. Максим после «стойки» убрал просвет от Тарьея Бё и дотерпел с норвежцем до самого финиша. У Цветкова по скорости второе время на этапе. Всего в 2,1 секунды от всё того же Бё. В гонке преследования Максим отыграл более 40 позиций и стал 12-м. Это очень даже неплохая, весомая заявка на роль забойщика в олимпийской эстафете. Теперь нужно следить за динамикой. Если он продолжит в том же духе на этапе в Рупольдинге, то вполне может добежать и до Пекина.

В заключительный день в Оберхофе таких выдающихся результатов у нас уже не было. В женской гонке преследования лучшей из наших стала Валерия Васнецова, показавшая 11-е время. Кристина Резцова вновь показала великолепную скорость, но ее подвела стрельба.

— В воскресенье были не совсем хорошие условия для гонки: переменный ветер, временами кого-то поддувало, — сказал «Известиям» бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев. — Возможно, Резцова не сориентировалась с ветром, не смогла сделать на него поправку, отсюда и такая стрельба. Не думаю, что у Кристины какая-то психологическая проблема. Она убедилась, что может хорошо выступать. Ход-то не ушел, а это самое главное. В нашей сборной только Резцова обладает нужной скоростью бега, который позволяет надеяться на хороший результат. Мы постоянно хотим от нее очень высоких результатов, но у человека есть право на ошибку.

У мужчин отличные шансы на медаль имел Логинов, который уходил первым на гонку преследования. Вплоть до последнего огневого рубежа Александр был практически неуловимым. Отличный ход и четкая стрельба — всего один промах на 15 мишеней. Не было проблем и со скоростью, на втором этапе Александр и вовсе работал как из пулемета, уходя на трассу еще до того, как на изготовку вышли соперники. Тем обиднее провал на второй «стойке». Три промаха кряду лишили его не только победы, но даже медали — под финиш быстрые норвежцы нагнали наевшегося штрафными кругами россиянина. В итоге только пятое место.

— В целом этап для нашей команды получился прекрасным, — подчеркнул четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев. — Логинов победил в спринте, мощно пробежал преследование. Пятые в смешанной эстафете. Победа в сингл-миксте. Есть положительные эмоции от этого этапа. Хотя в целом скажу, что женская команда выглядит более блекло на уровне мужской. Вообще, мы всегда очень хорошо выступали в Оберхофе после новогодних сборов. Но в этот раз превзошли даже самые смелые ожидания.

Все перечисленные результаты позволяют России бороться за шесть лицензий у мужчин на Олимпиаду. От желанного третьего места в Кубке наций нас отделяет всего 56 очков. В зачет отборов в Пекин-2022 пойдут еще только две гонки — спринт и эстафета в Рупольдинге. Будем надеяться, что чудо случится и наши биатлонисты сумеют выбить максимальный состав в Китай. Тем более сейчас действительно есть кому бежать.