Лыжные асы: как Непряева покорила «Тур де Ски», а Большунов уступил Клебо

«Тур де Ски»-2021 вновь оказался очень успешным для сборной России. Наталья Непряева стала первой российской лыжницей, победившей в знаменитой многодневке, которая проводится с 2006 года. На этом «Туре» уроженка Твери выиграла две гонки и один раз была третьей. Ранее Непряева дважды становилась второй (в сезонах-2018/19 и 2019/20), а в 2021-м вторую строчку заняла Юлия Ступак. Больше российские лыжницы ни разу не поднимались на пьедестал «Тур де Ски». А вот у мужчин последние два раза общий зачет уверенно выигрывал Александр Большунов, но в этом году его доминирование прервал главный конкурент — норвежец Йоханнес Клебо.

На пути к вершине

Этот сезон для 26-летней Натальи Непряевой начинался кошмарно. В финской Руке — мимо десятки. В Лиллехаммере и Дрездене не прошла «квалы» в спринте. В Давосе — только 17-я в коньковой разделке. Казалось, олимпийский сезон катится к чертям. Даже опытнейший Юрий Бородавко, у которого всегда всё под контролем, разводил руками: «На тренировке у нее одни движения, на гонках — совершенно другие. Не понимаю. По своему уровню готовности она даже в худшие дни не должна выпадать из десятки».

И вот настала пора «Тур де Ски». Который, хочется верить, станет для Непряевой трамплином в китайские горы. Классическая разделка в Ленцерхайде — она третья. Потом на созданном словно для нее спринтерском круге в Оберстдорфе — победа! Спустя два дня масс-старт в любимых для Натальи Доломитовых Альпах — и очередное золото. Причем на этот раз уже на уверенности. Всю дистанцию россиянка спокойно «сидела» за спинами, а на последнем круге выскочила с таким ускорением, что никто из соперниц даже не дернулся за ней. Это было бесполезно.

В итоге перед финальным этапом Непряева везла своей ближайшей преследовательнице Эббе Андерссо 1.12. Вообще для Альпе Чермис даже столько — не гарантия успеха. Год назад на этой самой горе эта самая шведка привезла Наталье 1.39,7. Но то была совершенно другая история. Тогда россиянка при оптимальных раскладах могла рассчитывать разве что на подиум. Теперь ей светила историческая победа. Да и после двух подряд красивых выигрышей у нее, кажется, активировался режим бешеной уверенности в себе. В ходе финального восхождения не было никаких сомнений, что она удержит лидерство. Венг и Андерссон убежали, но незначительно. Ни о какой минуте отыгрыша речи не шло.

Выиграть «Тур де Ски» — заветная мечта любого лыжника. Для Непряевой это первый шаг на пути к карьерному «Большому шлему» — там же чемпионат мира, общий зачет Кубка мира и Олимпийские игры. На последнее при идеальных раскладах можно будет замахнуться через месяц. Первая гонка в Пекине — скиатлон — уже 5 февраля.

— Эмоции самые замечательные, — призналась «Известиям» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. — Сейчас как выжатый лимон. Плакала и радовалась. Я ждала этой победы от женщин 11 лет. Надеюсь, Наталье это придаст больше уверенности. Это хороший шаг перед главным стартом сезона.

Правда, в Китае будет гораздо сложнее. Хотя бы в силу того, что за своими первыми индивидуальными победами там пойдет Тереза Йохауг (да-да, в Ванкувере и Сочи у нее не было личных золотых медалей, а Пхёнчхан норвежская звезда пропустила из-за дисквалификации). В силу точечной подводки она пропускала эту многодневку. Да и Фрида Карлссон, которая снялась с «Тура» после трехминутного штрафа, — девушка, мягко говоря, амбициозная.

В спринте железный фаворит ОИ-2022 — Майя Дальквист, во всех дистанционных гонках — вышеназванная шведско-норвежская парочка. И для Непряевой любая личная медаль будет серьезным успехом. Но Олимпиада — пора чудес. Едва ли две недели назад хоть кто-то мог представить, что Наталья будет бороться за призы «Тур де Ски». А она стала главной героиней турнира и вписала свое имя в его историю. Что будет в загадочных морозных китайских горах — непонятно. Зато ясно, что после такого успеха Наталья поедет в Пекин в отличном настроении и с приличным запасом уверенности. А это в наше неопределенное время уже немало.

Невероятный Клебо

Изначально было понятно, что нынешний урезанный формат многодневки на руку Йоханнесу Клебо. Ни одной гонки больше 15 км, сразу два спринта с щедрыми бонусами за квалификацию. Побить его при таких раскладах можно, лишь проведя шесть идеальных стартов — с обязательными финалами в спринтах и победами на дистанциях. Однако если кто и провел этот «Тур де Ски» безупречно, так это сам норвежец.

У Клебо — дежурные победы в спринтах, уверенное первенство в масс-старте в Оберстдорфе и четвертое место в разделке в Ленцерхайде. Но ключевой момент всего «Тура», безусловно, масс-старт в Валь-ди-Фьемме. Йоханнес не просто его выиграл, он сделал это в максимально нетипичном стиле: вместо того чтобы привычно отсидеться за лидерами до последней прямой, просто убежал от всех вместе с Ииво Нисканенном за 5 км до финиша, а потом скинул и финна — гения классики! Клебо выступил с позиции силы. И его сила прямо сейчас выглядит устрашающе. Перед Альпе Чермис он имел двухминутный гандикап и сегодня мог просто гулять, наслаждаться альпийскими видами. Убиваться не было никакого смысла. Однако даже при таких раскладах по чистому времени подъема он опередил самого принципиального соперника — Александра Большунова. И это уже тревожно.

У 25-летнего лыжника сейчас самый богатый тактический арсенал в пелотоне. Он будет нервировать всех одним своим присутствием. Клебо уже не просто рюкзак, который нужно попытаться скинуть до финиша. Теперь он одновременно и охотник, способный в любой момент убежать от кого угодно. Это плохие новости для всех в преддверии Олимпиады.

Особенно на фоне нынешней формы Большунова. Александр из-за многочисленных болезней пока явно не тот, что в прошлом или позапрошлом сезонах. И больше всего эта новая реальность нервирует его самого. Два вторых места на «пятнашках» явно не тот улов, на который он рассчитывал. Русский медведь пока спит, и некоторые перестают его бояться. Клебо — так точно. Возможно, как раз это пробудит Сан Саныча и заставит его озвереть.

Но прямо сейчас у него один из самых сложных моментов в карьере. До Олимпиады всего ничего, а расклады не самые веселые. Большунов в надежде пробить эту стену стартует везде, где только можно, вписывается даже в странное подобие лыжного спринта в Дрездене, однако позитива ему это пока не приносит.

Будем надеяться, к февралю прорвет. «Тяжелые ноги» за месяц до главного старта — не приговор. Гандболистки проиграли перед Токио все товарищеские матчи, но на ОИ дошли до финала. Мария Ласицкене всё лето мучилась с высотами уровня 1,90 м и еле проползла квалификацию на ОИ, а закончилась история фантастически красиво. Главное, чтобы Александру хватило терпения.

— В любом случае Саша попал в призовую тройку, — сказал «Известиям» трехкратный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин. — Большунов боролся, были длинные гонки. Отыграть 2 минуты у Клебо на последнем этапе было бы сенсацией. Все знают, что Клебо на данный момент очень хорошо выглядит. Сенсации не произошло. Радостно, что Денис Спицов проявил себя на заключительном этапе. Не выиграл [второе место], но боролся. Я смотрел гонку, переживал, думал, что должно хватить сил, чтобы обогнать Рете. Он хорошо начал подъем, но не хватило 7 секунд.

Теперь Большунов и Клебо встретятся только в Пекине. Клебо пропустит этапы во Франции и Словении. Нас ждет шесть дуэлей, потому что практически наверняка оба побегут всю программу. Йоханнес выглядит машиной без слабых мест. Большунова сбоит. Вроде бы всё понятно. Выходит, норвежец сейчас в роли русского Ивана Драго, а наш спортсмен — потрепанный Рокки. Вот только получится ли в Китае развязка, как в знаменитой картине? Или жизнь окажется куда прозаичнее?