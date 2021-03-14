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В Госдуме призвали представить Большунова к госнаграде

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Российского лыжника Александра Большунова следует представить к государственной награде за победу в общем зачете Кубка мира. Об этом в воскресенье, 14 марта, заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

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Он выразил спортсмену поздравления и добавил, что лыжник пришел к отличному результату, несмотря на сложности.

«Несмотря на нападки на российский спорт, человек собрал волю в кулак вместе со всей командой и федерацией и добился успеха. Считаю, что надо отметить это на государственном уровне, предлагаю представить его к государственной награде», — отметил Свищев в беседе с ТАСС.

Ранее в этот же день Большунову вручили «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачете Кубка мира. Церемония награждения состоялась в швейцарском Энгадине.

Однако, несмотря на первое место по результатам общего зачета, Большунов не смог одержать победу в гонке на 50 км, которая прошла ранее в воскресенье. Он занял шестое место.

Победителем стал норвежец Симен Крюгер, вторым пришел его соотечественник Ханс Холунн, третьим — швед Йенс Бурман, затем норвежец Йоханнес Клебо.

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