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Большунов стал шестым в заключительной гонке этапа Кубка мира
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Большунов стал шестым в заключительной гонке этапа Кубка мира

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Российский лыжник Александр Большунов финишировал шестым в гонке преследования на 50 км на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине. Соревнования прошли в воскресенье, 14 марта.

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Выиграл гонку норвежец Симен Крюгер. Вторым стал его соотечественник Ханс Кристер Холунн, замкнул тройку победителей швед Йенс Бурман.

Российского спортсмена обогнали еще два норвежских лыжника — Йоханнес Клебо и Пол Голберг, занявшие четвертое и пятое места соответственно, пишет издание «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот же день российская лыжница Юлия Ступак заняла третье место в гонке преследования на 30 км свободным стилем на заключительном этапе соревнований в Швейцарии.

Первой пришла норвежка Хейди Венг, она преодолела 30-километровую дистанцию за 1 час 28 минут 11 секунд. Второе место заняла шведка Эбба Андерссон.

Накануне Ступак выиграла масс-старт на 10 км классическим стилем, а 13 марта Большунов стал первым в гонке на трассе 15 км классическим стилем.

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