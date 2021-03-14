Большунов получил «Хрустальный глобус» за победу в общем зачете Кубка мира

Российскому лыжнику Александру Большунову вручили «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачете Кубка мира. Церемония награждения состоялась в швейцарском Энгадине в воскресенье, 14 марта.

Награждение было проведено после заключительной гонки на последнем этапе соревнований. По итогам завершившегося сезона Большунов набрал 1765 очков. Это вторая победа подряд в общем зачете Кубка мира. Вторым впервые в своей карьере стал россиянин Иван Якимушкин (800 очков), третьим — норвежец Йоханнес Клебо (663).

«Два года подряд такая награда не могла уехать в Россию по ошибке, буду стараться удерживать ее подольше», — сказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ» после награждения.

По его словам, это сложный трофей. Для того чтобы его добиться, нужно постоянно быть наверху, подчеркнул спортсмен.

Однако, несмотря на первое место по результатам общего зачета, Большунов не смог одержать победу в гонке на 50 км, которая прошла ранее в воскресенье. Он занял шестое место. Победителем стал норвежец Симен Крюгер, вторым пришел его соотечественник Ханс Холунн, третьим — швед Йенс Бурман, затем норвежец Йоханнес Клебо.

«В сегодняшней гонке всё было по плану. Мы должны понимать, что он (Большунов. — Ред.) тоже может уставать, он человек. Он не робот, чтобы выигрывать все гонки подряд. Мы спокойно воспринимаем то, что есть. У нас нет никаких сожалений, что сегодня Саша ушел без медалей», — рассказал «Спорт-Экспрессу» тренер национальной команды Юрий Бородавко.

Ранее в этот же день российская лыжница Юлия Ступак заняла третье место в гонке преследования на 30 км свободным стилем на заключительном этапе соревнований в Швейцарии.