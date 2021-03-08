Медальный недочет: почему для Александра Большунова ЧМ сложился трудно

Чемпионат мира по лыжным гонкам, завершившийся в немецком Оберстдорфе, оставил у российских болельщиков двоякое впечатление. Прямо как серебряная медаль лидера нашей мужской сборной Александра Большунова в последней гонке на 50 км. С одной стороны, прекрасный результат, с другой — была реальная возможность завоевать золото.

Некоронованный Большунов

Так получилось, что для Александра Большунова заключительная гонка чемпионата должна была определить, будет он для него триумфальным или оставит горькое послевкусие. Российский лыжник впервые в карьере стал чемпионом мира, взяв золото в скиатлоне. При этом не самым удачным образом выступил в «разделке», где оказался четвертым, проиграв извечному сопернику Йоханнесу Клебо борьбу на финише.

Медальный недочет4 Александр Большунов (в центре) во время мужского спринта, 25 февраля 2021 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Johanna Lundberg

Но вместе с тем марафон для нашего спортсмена оказался копией всего ЧМ-2021 в миниатюре — отлично проведенная гонка, демонстрация собственной мощи, все шансы на победу. И злополучный инцидент на финише, всё это в изрядной степени смазавший. В результате контакта с Клебо на последней прямой Александр сломал палку, в результате чего его обошел и Йоханнес, и еще один норвежец — Эмиль Иверсен. Российская команда подала протест, но даже его удовлетворение оставило Большунова на втором месте. На церемонии награждения наш лыжник даже не стал надевать на себя серебряную награду.

— После 40-го км круг претендентов на победу стал ясен — норвежцы, финн Иво Нисканен и Большунов, — рассказал «Известиям» чемпион мира – 2013 в командном спринте Алексей Петухов. — Пристально следил за Сашей, он выбрал правильную тактику: экономил силы, где было можно, и не реагировал ни на чьи рывки. Поэтому я ждал именно финиша, и то, что сделал Большунов на последнем подъеме, было предсказуемо. Конечно, держать за спиной Йоханнеса всегда опасно — пусть на 50 км финиш и не спринтерский, мышцы работают по-другому. Но если бы у Саши был еще метр преимущества на входе в коридор, он бы выиграл этот марафон. Как учил нас в свое время Юрий Викторович Бородавко — финиш должен быть один, за 100 м до финиша. Большунов использовал данную тактику. Он шел первым, имел возможность выбирать любой коридор. На мой взгляд, Клебо создал Саше помеху.

Медальный недочет1 Йоханнес Клебо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен во время гонки на 50 км, 7 марта 2021 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Johanna Lundberg

Впрочем, победы в скиатлоне у Александра Большунова уже никто не отнимет — и будем считать, что она станет отправной точкой для будущих успехов нашего спортсмена. Золото, два серебра и бронза — в целом неплохой улов для одного турнира.

— Мне понравилось, как Саша провел 30-километровую гонку — разорвал группу и не оставил шансов норвежцам, — отметил Алексей Петухов. — На этот раз нужно было также пробовать убегать в длинный подъем за 2 км до финиша. Нельзя давать сопернику отдыхать на последнем круге. В итоге к лидерам даже другие лыжники подтянулись. Хотя я не знаю, каково было самочувствие Большунова. Что касается других гонок, то в чистом спринте Клебо будет посильней.

Так вышло, что все медали мужской сборной России оказались выиграны или Большуновым, или при его непосредственном участии. Но это не значит, что остальные спортсмены приехали в Германию туристами — Алексей Червоткин выдал шикарный этап в эстафете, Артем Мальцев отлично провел «разделку» и вообще смотрелся здорово, свою медаль турнира за эстафету выиграл и Иван Якимушкин. Жаль, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и Денис Спицов, которые могли бы претендовать на награды, получили травмы и закончили турнир досрочно.

Чудо по расписанию

Выступление женской сборной глава национальной федерации Елена Вяльбе назвала достойным. И с ней трудно не согласиться. Хотя, конечно, аппетиты у болельщиков по ходу сезона выросли, чему способствовали результаты россиянок на этапах Кубка мира — в топ-6 общего зачета сейчас и Юлия Ступак, и открытие года Татьяна Сорина, и многолетний лидер команды Наталья Непряева. Поэтому многие надеялись на большее, чем полученное по итогам чемпионата единственное серебро.

Медальный недочет2 Татьяна Сорина во время гонки на 30 км, 6 марта 2021 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Johanna Lundberg



Но не стоит забывать, что львиную часть международного сезона, включая «Тур де Ски», пропустили законодательницы мод в женских лыжных гонках — команды Норвегии и Швеции. А россиянок после Нового года стали преследовать травмы и болезни — Сорина на пробежке серьезно повредила ногу, Непряева в результате падения в одной из гонок сломала два пальца на руке и перенесла срочную операцию, а Алиса Жамбалова подхватила коронавирус.

Поэтому, если учесть все исходные данные, вряд ли у сборной России были шансы прервать серию без побед на чемпионатах мира, тянущуюся с 2007 года. Именно тогда Ольга Завьялова стала лучшей в скиатлоне. Всё золото нынешнего турнира разделили норвежки и шведки. В дистанционных гонках по традиции не было равных Терезе Йохауг, личный и командный спринт остался за Йонной Сундлинг и ее подругой по команде Майей Дальквист.

Из россиянок же в личных стартах лучшие результаты показала Сорина, ставшая пятой в «разделке» и восьмой в скиатлоне. Был неплохой шанс взойти на пьедестал у Ступак и Непряевой в командном спринте, но в борьбе за бронзу наши девушки на финише уступили соперницам из Словении.

— Согласна с Еленой Валерьевной — выступление россиянок можно признать удачным, все-таки у нас есть медаль , — сказала «Известиям» призер чемпионатов мира Наталья Матвеева. — Конечно, мы рассчитывали на призовое место в командном спринте, но надо понимать, какая именно травма была у Непряевой прямо перед турниром. Она восстановилась, но форму не набрала. Как и Сорина — последний месяц подготовки перед главным стартом самый важный, а он для них вылетел.

Медальный недочет3 Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева радуются финишу женской эстафеты, 4 марта 2021 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Johanna Lundberg



Поэтому во второй половине турнира все надежды болельщиков были связаны с эстафетой. Хотя, учитывая форму сборных Норвегии и Швеции, а также силу других соперниц — из США, Финляндии и Германии, казалось, что любая медаль станет для нас чудом. И вновь реальность заметно разошлась с прогнозами. Ступак, Сорина, Непряева вместе с выступившей стартером Яной Кирпиченко не просто попали на пьедестал, а дали жаркий бой норвежкам. Первые два этапа они шли бок о бок, и на третьем Сорина не отпустила Йохауг слишком далеко.

— Мы не просто навязали фаворитам борьбу, а не давали норвежкам продохнуть на первых этапах, — прокомментировала Наталья Матвеева. — Сорина в нынешнем году показывает хорошие результаты, а Кирпиченко заметно прогрессирует.

По мнению эксперта, у нас сейчас сложилась хорошая команда, которая на следующем чемпионате будет претендовать на победы.