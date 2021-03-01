Один за всех и против пятерых: Большунов выполнил карьерную задачу

Сборная России по лыжным гонкам выполнила задачу на чемпионате мира – 2021 в немецком Оберстдорфе уже в первой половине турнира. Александр Большунов вырвал золото в концовке скиатлона (15+15 км), опередив сразу пятерых конкурентов из Норвегии. Как ни странно, но это была первая победа Сан Саныча на ЧМ — два года назад в Зефельде он четыре раза становился серебряным призером. В последний день февраля 24-летний уроженец Брянской области мог стать двукратным чемпионом мира, но в командном спринте Глеб Ретивых упустил четырехсекундное преимущество на последнем этапе, проиграв финиш норвежцу Йоханнесу Клебо и финну Йони Мяки. У женщин пока без медалей, хотя в том же командном спринте надежды на них были.

Одна задача — побеждать

Перед стартом ЧМ президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной Елена Вяльбе заявила, что будет довольна результатом, если у нашей команды будет золотая медаль. С одной стороны, этот прогноз казался скромным. Ведь у нас в составе есть уже двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель «Тур де Ски» Александр Большунов. С другой — за несколько дней до первой гонки мы потеряли второго номера команды — Сергея Устюгова, получившего множество повреждений в результате падения на контрольной тренировке. Устюгов все-таки нашел в себе силы пробежать спринт (пятое место), но после этого покинул Германию. К тому же у всех болельщиков в памяти еще сохранились результаты прошлого ЧМ в Австрии. Тогда у наших лыжников было аж восемь медалей, но ни одной высшего достоинства. Это было похоже на проклятие, учитывая, что на Олимпиаде-2018 тоже было три серебра и четыре бронзы.

В Оберстдорфе наконец-то удалось прервать эту печальную тенденцию. И сделал это, конечно, Большунов. В скиатлоне, который нельзя назвать его коронной дистанцией. Первые 15 км дистанции лыжники играли в кошки-мышки, все фавориты бежали в приемлемом темпе, но не форсировали. В коньковой части почти сразу стало очевидно, что никто из товарищей по команде Большунову не помощник даже при всем желании. Якимушкин и Червоткин сдали на крутом подъеме и отпустили группу лидеров, Белов остался еще дальше. В топ-7 убежали пятеро норвежцев, Большунов и англичанин Масгрейв. Впрочем, он, по сути, тоже норвежец — вырос и уже много лет тренируется именно в этой стране.

Один против пятерых — вот вам и соотношение сил между нашей и норвежской командами, которые еще перед стартом казались примерно равными. Но даже в такой компании, с применением командной тактики, Большунов выдержал натиск, а на одном из подъемов сделал себе комфортное преимущество над главными преследователями Холунном и Крюгером. Сан Саныч финишировал в гордом одиночестве. Если бы у России на этом чемпионате мира был флаг, Большунов вполне мог пересечь черту с ним.

— Всей семьей болели за него и от всей души поздравляем, — отметила в беседе с «Известиями» вице-чемпионка мира – 2017 Наталья Матвеева. — Это его первая золотая медаль. Очень давно Саша к ней шел. Обошел пять норвежцев очень грамотно, хотя видно было, что тяжело ему. На спуске восстановился и, соответственно, в подъем последний спринтерский вложил все свои силы, и у него получилось.

Перед ЧМ Вяльбе сказала, что Большунов собирается бежать все гонки. Главный тренер была с этим не совсем согласна, но пока Александр полностью оправдывает такие смелые вызовы самому себе. В командном спринте он вновь был лучшим. Вывел нашу команду в лидеры, а перед последним этапом создал партнеру Глебу Ретивых четырехсекундное преимущество. Это очень много для спринта. Увы, но Ретивых не смог удержать его, пропустив вперед сразу двух соперников. Если с лучшим спринтером мира Клебо всё понятно, то проигрыш финну Мяки вдвойне обиден (Йони ранее поучаствовал в скандале с Большуновым на этапе Кубка мира в Лахти).

— Чемпионат сложный, но по крайней мере наши бьются до последнего, — рассказал «Известиям» олимпийский чемпион Евгений Дементьев. — Да, Большунов привез четырехсекундное преимущество Ретивых, но, возможно, Глеб не был готов или был уже мысленно на финише, когда видел такой отрыв. Может, он в психологическом плане проиграл, но с точки зрения физики Ретивых готов бороться.

После гонки Ретивых посетовал на то, что Большунов изменил тактику по ходу гонки. Из-за этого Ретивых пришлось максимально выложиться на втором этапе, а на третий у него банально не хватило сил. Большунов, в свою очередь, сказал, что у него есть одна задача — побеждать, на своем этапе или в гонке — это неважно. Иначе у норвежцев не выиграть.

Неудачный сезон Непряевой

По схожему сценарию складывался командный спринт и в женской гонке. Юлия Ступак привезла лидерство Наталье Непряевой на последний этап, но в борьбе со шведкой Юнной Суннлин оно было весьма хрупким (0,5 секунды). Последний этап превратился в дуэль.

Решил всё, как часто бывало в Оберстдорфе в этом году, последний подъем, и сил на нем восстанавливающейся от травмы Наталье не хватило. Непряева задохнулась, и на место российской лыжницы приехала швейцарка Фендрих. Наталья на финише еще и упустила бронзу, проиграв накатившей сзади словенке Анамарии Лампич. Ступак схватилась за голову, встала на колени от разочарования и заплакала. Очень обидно снова оставаться четвертыми — и особенно Юле, которая отработала гонку на «отлично».

— У девчонок не всё получилось, — продолжил Евгений Дементьев. — Но шансы были, поэтому обвинять их не в чем. Юлия и Наталья выложились максимально. Многие говорили, что девушек надо было поменять местами, чтобы финишировала Ступак? Некрасиво рассуждать постфактум. У сборной есть тренеры, которые знают лучше меня, кого из спортсменов и как ставить. Я не вправе сейчас после этого поражения махать шашкой.

Стоит отметить, что для призера Игр-2018 Непряевой весь сезон складывается неудачно. Не лучшие результаты на Кубке мира и «Тур де Ски», травма, которая вообще могла стоить представительнице Твери ЧМ.

— Да, сезон для Натальи действительно не задался, но отчаиваться не стоит — резюмировала Матвеева. — В следующем году ее ждет Олимпиада-2022, где она вполне может наверстать упущенное. Все мы знаем, что она классная лыжница, способная стабильно давать результат.

В личных гонках у наших девушек тоже пока не получается. В скиатлоне лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая восьмое место. Программа ЧМ продолжится во вторник, 2 марта, женской гонкой на 10 км свободным стилем.