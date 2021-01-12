«Большунов в эйфории не чувствует усталости»

В воскресенье в итальянском Валь-ди-Фьемме завершилось главное спортивное событие Нового года — традиционная лыжная многодневка «Тур де Ски». Второй год подряд победу в общем зачете одержал россиянин Александр Большунов (ранее защитить титул удавалось только швейцарцу Дарио Колонье), а всего в топ-5 оказалось сразу четыре российских лыжника: третьим стал Денис Спицов, который показал лучшее время в финальном подъеме в гору, четвертым — Иван Якимушкин, а пятым — Артем Мальцев.

Юлия Ступак показала лучший в карьере результат на многодневке, заняв второе место в общем зачете. На четвертой позиции — также лучшей для себя — завершила многодневку Татьяна Сорина, а на седьмой — Наталья Непряева. Итоги знаменитого марафона «Известиям» подвела призер Олимпийских игр – 2010 и чемпионата мира – 2003 Наталья Коростелева.

— Большунов, имея три минуты запаса в общем зачете, мог бы пройти заключительную гонку почти пешком и сэкономить силы на будущее. А вместо этого отдал все силы и показал второй результат. Это правильное решение?

— Конечно. За гору дают очки в зачет Кубка мира, пусть и только 50% от обычного этапа. Плюс это престиж, призовые деньги. Если состояние позволяет за них бороться, то зачем от этого отказываться? Это же классно, когда работа приносит удовольствие. Саша совсем не выглядел каким-то чрезмерно усталым. Казалось, что ему всё в кайф.

— Он вообще бывает усталым? Кажется, что нет.

— Когда спортсмен настолько силен, так и происходит. Вспомните, про Сергея Устюгова года три назад говорили то же самое. Казалось, что человеку всё дается настолько легко, без усилий. Но теперь мы видим, что всё совсем не так просто. За каждым таким результатом стоят годы тренировок, пот и мозоли.

— Если бы в «Тур де Ски» участвовали норвежцы, расклад был бы другим?

— Конечно, было бы интереснее. Норвежцы внесли бы какое-то разнообразие и дополнительную конкуренцию. Но и без них было совсем нескучно. Шведы, француз Монифика, американки — за исключением отдельных гонок, «Тур» отнюдь не напоминал чемпионат России.

— Лидер норвежцев Йоханнес Клэбо поедет на ближайшие этапы Кубка мира в Лахти и Фалуне. Он настолько устал смотреть за победами Большунова по телевизору, что перестал бояться коронавируса?

— Мне кажется, спортсмены в этом вопросе — люди подневольные. Они сидят дома не по своей воле, а потому что так сказала федерация. Это на самом деле очень тяжело: сидеть перед телевизором, когда ты понимаешь, что твоя форма позволяет выступать. Но, как говорится, партия сказала — надо. И все эти комментарии насчет того, что нужно беречь свое здоровье, тоже, я думаю, из этой серии. Ведь мы видим, что в других видах спорта те же норвежцы выступают и ничего страшного не происходит. Видимо, сейчас у федерации как-то изменилась позиция, и они поняли, что все-таки перед чемпионатом мира соревновательная практика необходима.

— Не получится так, что к чемпионату мира Клэбо подойдет отдохнувшим, а Большунов — измотанным гонками?

— Саша сейчас не в том состоянии, чтобы чувствовать чрезмерную усталость. Он выступает на эйфории, а это — выброс адреналина, который, наоборот, придает больше сил. Это не тот случай, когда ты на зубах еле дошел до финиша. А вот отсутствие соревновательной практики, как у Клэбо, как раз может сказаться не в лучшую сторону.

— В сборной России сейчас три полноценные тренерские группы — Крамера, Бородавко и Перевозчикова. Конкуренция между ними не кажется вам слишком острой?

— Мне кажется, об этих группах больше говорят со стороны, чем внутри команды. Даже когда я выступала, не было такого, что спортсмена из другой группы ты должен обыграть, а из своей — нет. Каждый конкурирует с каждым, неважно, у кого он тренируется. Разговоры о группах, если и возникают, то внутри тренерского штаба или где-то в кулуарах. Там могут, конечно, начать считать, у кого сколько медалей, а следовательно, какую группу стоит финансировать — а какую нет. Но такого, надеюсь, не будет. Потому что когда есть конкуренция — есть и результат, и нынешнее состояние команды — яркое тому подтверждение.

— Как Юлии Ступак удалось из спринтера превратиться в универсальную гонщицу, которая даже в подъеме в гору показала четвертый результат и стала лучшей в российской сборной?

— Это тенденция сегодняшнего дня. Посмотрите на американку Джессику Диггинс, которую еще год назад в горе шатало из стороны в сторону, а теперь она здесь лучшая. Юля неплохо бежала дистанционные гонки в юниорах, у нее есть для этого все данные. Тот же Глеб Ретивых готовится почти как дистанционщик, но при этом достигает высоких результатов в спринте. Или итальянец Пеллегрино — яркий спринтер, специфического телосложения, взрывной, но в дистанционных гонках тоже попадает в топ-15.

— Почему шведские журналисты снова сомневаются в «чистоте» наших лыжников и высказывают какие-то допинговые подозрения?

— Я думаю, такое могут писать только недалекие журналисты. Причем я достоверно знаю, что, например, швейцарец Дарио Колонья, которого цитировали, не говорил в интервью ничего плохого про Россию, это какое-то недопонимание. Он прекрасно относится к нашей стране, мы всегда нормально общались, и такого просто не могло быть.