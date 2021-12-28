Больше Большунова: почему наши лыжники неудачно начали «Тур де Ски»

На первом этапе престижной лыжной многодневники «Тур де Ски» наши спортсмены не смогли показать себя во всей красе. До финала (топ-6) в спринте не смог добраться ни один российский спортсмен . Свои полуфиналы проиграли Наталья Непряева, Глеб Ретивых и Александр Терентьев. А наша главная звезда — Александр Большунов не смог преодолеть стадию четвертьфинала. Победу же предсказуемо одержали норвежец Йоханнес Клебо и американка Джесси Диггинс. 29 декабря сражения продолжался в гонках с раздельным стартом. Женщины побегут 10 км, мужчины — 15 км.

Лидерские слабости

Впервые за последние три года Большунов подходит к «Тур де Ски» не в статусе абсолютного фаворита. Двукратный победитель многодневки пока далек от своих лучших кондиций. И хотя подиумы Кубка мира в этом году у Александра уже были, и не один, амбиции у него куда шире — тотальное доминирование. А этого пока не выходит.

Разнообразные проблемы со здоровьем преследуют Сашу с весны. «Тур» сейчас для него — главная возможность перед Олимпиадой разбежаться и набрать соревновательную форму. Потому что программа Кубка мира до этого была весьма скудная: в Давосе Большунов заболел, в Дрездене был абсолютно не подходящий ему городской спринт по ледяной трассе. Продышаться, как говорят лыжники, Саша должен именно на «Туре». Хотя, зная Большунова, никакой другой результат, кроме защиты титула, его не устроит. Первая же гонка показала, что сделать это будет крайне непросто. Александр не смог пробиться в полуфинал, заняв в итоге только 17-е место.

Больше Большунова Норвежский лыжник Йоханнес Клебо Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Maxim Thore

— Большунов делал всё возможное, чтобы пройти дальше , — отметил в беседе с «Известиями» олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев. — Но финиш у ребят оказался посильнее. Однако Александр работал именно на то, чтобы пройти хотя бы по времени, даже если не получится в створе обыграть соперников напрямую. Он сделал максимум. Пока этого результата не хватило. Может, так было спланировано: такое состояние на первый тур. Всё зависит еще и от задач, которые стоят в команде. Однозначно, все хотели видеть другой результат.

Его главный соперник, как обычно, — норвежец Йоханнес Клебо. Он в своем коронном спринте выиграл и сделал серьезную заявку на то, чтобы прервать гегемонию Александра. В прошлом году Клебо вместе с остальной командой не приехал на «Тур» из-за ковида. На этот раз норвежцы стартуют везде, и программа «Тура» Йоханнесу максимально подходит. Из шести гонок — два спринта и два масс-старта 15 км. То, что нужно для Клебо, чтобы реализовать свои лучшие качества.

А есть ведь еще его соотечественник Симен Крюгер — он не настолько силен в спринтах, но в разделках и подъеме в гору куда опаснее Клебо (хотя в первом спринте у него только 4-е место). К фаворитам стоит отнести также француза Мориса Монифика, серебряный призер прошлогоднего «Тура» вслед за Большуновым.

Выступает и бронзовый — россиянин Денис Спицов. Для него этот «Тур» — вообще момент истины и один из последних шансов отобраться на Олимпийские игры . Пока по сезону Спицов не впечатлял, хотя изначально казалось, что скиатлон и коньковый этап в эстафете — точно его олимпийские гонки. Вот и «Тур» он начал со скромного 60-го места.

Больше Большунова Российский лыжник Денис Спицов Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Maxim Thore

Бороться за путевку на Игры будет и Глеб Ретивых (11-е место в спринте, второй результат среди россиян). Глеб — спринтер, и к заключительному подъему он, скорее всего, сойдет. Но именно между ним и Спицовым будет заочная борьба за место в олимпийской заявке. Кто ярче себя проявит на «Туре» — тот и поедет в Пекин.

— Обидно и досадно, что наши лыжники не попали в финал, — подчеркнул в разговоре с«Известиями» трехкратный призер Олимпийских игр – 2014 Максим Вылегжанин. — Им придется отыгрываться в следующих гонках. Старты бывают удачными и неудачными, еще надо оценивать самочувствие и качество лыж. Здесь кто-то лучше подготовится, кто-то хуже. Этот «Тур» довольно длинный, поэтому кто-то может бежать в первых гонках хорошо, а затем не хватит сил. Надеюсь, наши спортсмены после первого тура разгонятся и в следующих гонках будут выступать лучше.

Прощание с Колоньей

Самый трогательный момент «Тура» — прощание со швейцарцем Дарио Колоньей. Легенда мировых лыж, четырехкратный победитель «Тура» (больше всех в истории!) и четырехкратный олимпийский чемпион завершает карьеру после этого сезона. Дарио уже 35, о победе в многодневке он давно не мечтает. А поэтому з аранее объявил, что выступит только на домашнем этапе в Ленцерхайде, чтобы попрощаться с родной публикой . Правда, грандиозного прощания с легендой не получилось. Швейцарец выбыл на ранней стадии и закончил свою последнюю гонку на «Тур де Ски» только на 50-м месте.

При этом Колонья продолжит готовиться к Олимпийским играм в Пекине. Мечта о пятом олимпийском золоте прямо сейчас кажется несбыточной, но кто знает. Ради нее ветеран только за последний год поменял тренера и марку лыж. А еще Колонья недавно впервые стал отцом и заявил, что теперь мотиваций бороться за награду Игр у него еще больше.

Больше Большунова Швейцарский лыжник Дарио Колонья Фото: ТАСС/EPA/PETER SCHNEIDER

Жалко, что не увидим мы на «Туре» дебютантку — молодую россиянку Веронику Степанову. По словам тренера, она отравилась и вынуждена была сняться в последний момент. Заменит Веронику Христина Мацокина. Ну а главные надежды в женской сборной у нас связаны с лидерами — Натальей Непряевой, Юлией Ступак и Татьяной Сориной. Особенно волнительно за Наташу, у которой удачные гонки в сезоне чередовались с провалами. Как и для Большунова, для нее «Тур» — отличная возможность нащупать свою лучшую форму. На первом этапе она показала лучший результат в нашей команде, но 12-е место явно не предел мечтаний для призера Игр-2018 в Пхёнчхане.