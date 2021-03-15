Заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам получился ярким на события: Александр Большунов обошел своего главного конкурента Йоханнеса Клебо в гонке на 15 км, но не смог выиграть марафон (первым финишировал норвежец Симен Хегстад Крюгер). Юлия Ступак завершила первый сезон после декрета двумя отличными гонками, взяв золото в масс-старте и бронзу в пасьюте. 26-летняя Юлия заняла второе место в общем зачете, Большунов же второй год подряд выиграл «Большой хрустальный глобус» (БХГ). В отличие от прошлого сезона Александру вручили приз на подиуме, и наш чемпион наконец-то показал свои эмоции. Год назад из-за пандемии коронавируса последние этапы Кубка мира были отменены.

Шоу Большунова

Финальный этап Кубка мира в швейцарском Энгадине не имел интриги относительно борьбы за «Большой хрустальный глобус» — Александр Большунов и американка Джессика Диггинс досрочно выиграли свои титулы. Тем не менее тому же россиянину было что доказывать после чемпионата мира, где в каждой гонке он в одиночку бился с норвежцами. А в марафоне Сан Саныч лишился золота после столкновения с Клебо.

Правда, перед началом этапа наставник Большунова Юрий Бородавко дал понять, что его ученику будет очень сложно в Швейцарии. Во-первых, физически. Александр пробежал на ЧМ всю программу без передышки (больше так не сделал никто). Во-вторых, психологически — слишком много было выплеснуто по ходу и после марафона. Но Большунов, несмотря ни на что, провел шикарную гонку и на классе одержал очередную яркую победу в масс-старте на 15 км. На отсечке 11,4 км его преимущество над Клебо составляло секунду, а на 13,8 км — уже 26,6. Последний километр чемпион мира в скиатлоне просто докатывал. Дело было сделано.

На марафон Александр вышел с 18-секундной форой. Но за 20 км до финиша в лидеры вырвался другой россиянин — Алексей Червоткин. Он удерживал позицию вплоть до 45-го км, но затем его нагнала целая группа лыжников. Вскоре Большунов вышел вперед, но за ним по пятам ехали 14 преследователей. Развязка наступила за 2 км до финиша. Трио Крюгер–Холунн–Бурман подстерегло момент и вприпрыжку ушло от Александра. Они в итоге и заняли весь подиум. Александр же стал только шестым, а Клебо — четвертым, продемонстрировав, что с этого сезона он тоже стал универсалом. Если в следующем году Йоханнес будет участвовать во всех гонках Кубка мира, то Большунову будет не так просто выиграть БХГ.

— Если бы норвежцы были на всех этапах Кубка мира, то Большунову бы пришлось побольше постараться, чтобы выиграть БХГ, — отметил в беседе с «Известиями» олимпийский чемпион Михаил Девятьяров. — Судя по ЧМ и заключительному этапу КМ, норвежцы во главе с Клебо готовы очень хорошо. Впрочем, тот факт, что Йоханнес и компания не выступали на этапах КМ из-за страха коронавируса скоро забудется. Имя Александра вписано золотыми буквами в историю. Он выступил стабильно на каждом этапе, провел ряд блистательных гонок. А шестое место в заключительном марафоне — это уже детали.

До Большунова только два представителя России смогли завоевать БХГ: Александр Завьялов в сезоне-1980/81 и Владимир Смирнов в сезоне-1990/91. Дважды же это не удавалось сделать никому.

— Большунов стал в этом году чемпионом мира, выиграл Кубок мира, выиграл «Тур де Ски», — напомнил «Известиям» тренер чемпиона Юрий Бородавко. — Он одержал значимые победы, сезон удался. Теперь надо немного отдохнуть и готовиться к важнейшему этапу этого олимпийского цикла.

Сильная тройка

У женщин этот сезон, безусловно, удался для двух наших лыжниц: Юлии Ступак и Татьяны Сориной. Обе вернулись после двухлетнего декретного отпуска. Ступак стала второй в общем зачете «Тур де Ски» (самый престижный лыжный марафон), заняла второе место в общем зачете КМ и выиграла серебро ЧМ в эстафете. Да, в личных гонках на мировом первенстве не задалось, а в командном спринте было обиднейшее четвертое место. Но это не повод расстраиваться — в любом случае возвращение в большой спорт получилось отличным.

— Юля вообще блестяще выступила, особенно на последнем этапе, завоевав золото и бронзу, — продолжил Михаил Девятьяров. — Очень радует, что у нас появился такой лидер в женском лыжном спорте. Думаю, в следующем году, если не будет проблем со здоровьем, она способна еще прибавить. Она же только после родов, и тут такие места. На следующий год она вполне может поднять свои функциональные и скоростные возможности, грамотно подготовиться и взять медали на Олимпийских играх. Верю, что она может побороться с Йохауг, которая пока во многих гонках недосягаемая.

Татьяна Сорина заняла пятое место в общем зачете, опередив даже лидера сборной последних лет Наталью Непряеву. У Татьяны было много отличных гонок, но круче всего она выступила на третьем этапе эстафеты ЧМ, когда в борьбе с Йохауг проиграла ей менее 20 секунд и позволила нашей команде выиграть серебряную медаль. Впервые за 16 лет.

— Радует, что в женской команде высокие результаты могла демонстрировать не только Непряева, как в последние пару лет, а еще две сильные лыжницы, — заключил Михаил Девятьяров. — Подобралась очень хорошая эстафетная команда на Олимпийские игры. Они будут рассчитывать на медаль. Да и в целом видно, что лыжные гонки в России находятся на подъеме.

Напомним, что на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане сборная России по лыжным гонкам завоевала семь медалей: три серебра и четыре бронзы.