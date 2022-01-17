Гонки намек: что показало выступление биатлонистов в Рупольдинге

На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге сборная России не смогла выполнить главную цель — обойти Германию и Швецию в борьбе за шестую олимпийскую квоту у мужчин. Тем не менее выступление наших биатлонистов вновь порадовало: золото в эстафете у мужчин и бронза у женщин, а также серебро Александра Логинова в гонке преследования (прорыв с 32-й строчки после неудачного спринта). Теперь самое важное для спортсменов — удержать форму, ведь Олимпийские игры в Пекине стартуют менее чем через три недели.

Борьба за представительство

Чтобы продолжить борьбу за максимальное представительство на Олимпиаде, российским биатлонистам надо было вдвоем финишировать в топ-10 спринта. Задача вполне выполнимая даже без лидера сборной двух последних лет Эдуарда Латыпова, заразившегося коронавирусом. Но, несмотря на идеальную безветренную погоду, никто из них не прошел дистанцию без промахов. Максим Цветков, Даниил Серохвостов и Александр Поварницын не смогли закрыть одну мишень; Карим Халили, Антон Бабиков и Александр Логинов — по две. Причем Логинова вновь подвела стойка. Два промаха в заключительной стрельбе лишили чемпиона мира – 2020 шансов побороться за шестерку, а возможно, и за подиум. В итоге Логинов пришел на финиш лишь 32-м, серьезно сдав ходом на заключительной части дистанции.

Выше расположились Поварницын, Серохвостов и Цветков. Последний стал лучшим среди россиян (21-е место) и сделал серьезную заявку на попадание на Игры. Биатлонисты из Германии выступили гораздо лучше. Бенедикт Долль стал вторым, Эрик Лессер — шестым, а Роман Рес замкнул топ-20. Такими результатами немцы закрыли вопрос о сборной, которая заняла третье место по итогам двух сезонов в Кубке наций при распределении олимпийских квот. Таким образом, по шесть человек в Пекине-2022 выставят сборные Норвегии, Франции и Германии. У России будет пять спортсменов.

Женская сборная лучше выступила в спринте в Рупольдинге. Светлана Миронова стала восьмой, а Валерия Васнецова и Кристина Резцова попали в топ-20. Эти результаты удалось закрепить в эстафете. В плотной борьбе со сборными Германии, Белоруссии и Италии россиянки смогли взять бронзу. С другой стороны, этап в командной гонке может занести себе только Резцова. На заключительный этап она уходила в погоню седьмой, с 45-секундным отставанием от третьего места. Однако вскоре после «лежки» была уже третьей.

— Кристина молодец, умничка, — подчеркнул в беседе с «Известиями» четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. — Она сделала свою работу хорошо. Прекрасно, когда у наших всё получается, а у других не идет. Можно сказать, что наш биатлон начинает радовать. Хочется верить, что Кристина продолжит славную историю своей мамы и привезет медаль высшего достоинства из Пекина-2022. Младшей Резцовой многое по силам.

Правильный курс

А вот мужская эстафета получилась феноменальной во всех смыслах. Карим Халили прошел первый этап без промахов и показал третий ход. Он финишировал в четверке лидеров, куда также попали итальянец, американец и белорус. Главный прорыв следующего этапа совершил Эмильен Жаклен. С 14-го места он переместился в группу лидеров. Даниил Серохвостов на «лежке» взял два доппатрона, зато собрался на «стойке». А потом терпел на третьем круге, не отпустив на нем никого, в том числе Жаклена. Нет никаких проблем с бойцовскими качествами и у Логинова. После «лежки» на третьем этапе сборная России шла первой.

На четвертом этапе за РФ сражался Цветков. Он заставил всех понервничать, когда чуть не опоздал на старт, перепутав палки перед стартом. Убегал Цветков вместе с Антоном Смольским. В Рупольдинге белорус был третьим в спринте, да и в общем зачете входит в топ-10. Однако на «лежке» Смольский не справился с давлением. В отличие от россиянина, который был идеален как на первом рубеже, так и потом на втором. Заслуженное командное золото. И теперь нет сомнений, что Цветков попадет в олимпийскую пятерку.

— Наши ребята большие молодцы, идут по нарастающей, — заявил «Известиям» двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов. — Ранее заняли третье место, сегодня уже золото. Идеально провели эстафету, просто браво. У наших ребят получилось всё, отлично отработали на рубежах, где было всего лишь четыре дополнительных патрона. Про вероятность успеха на Олимпиаде говорить еще совсем рано. Может произойти всё что угодно. Но курс подготовки взят однозначно правильный, нужно продолжать в том же духе.

В воскресных гонках преследования неплохая стартовая позиция была разве что у Светланы Мироновой, которая должна была стартовать восьмой. Но она на гонку не вышла: как сообщил старший тренер Михаил Шашилов, у спортсменки температура и легкое недомогание. Проявить себя в пасьюте сумела только Ирина Казакевич — она с 35-го места поднялась на 14-е.

Мужчины тоже стартовали во втором-третьем десятках. Однако Логинов и Цветков с каждым кругом продвигались всё выше и к четвертому рубежу подошли в ранге реальных претендентов на медали. Но Цветков допустил два промаха. А вот Логинов убежал в борьбе за серебро с литовцем Витаутасом Стролем, белорусом Антоном Смольским, французом Симоном Дестье и немцем Эриком Лессером. Россиянин уверенно разобрался с конкурентами на последнем круге и занял свое место на подиуме.