Огонь на колесах: почему горят автомобили и кто за это отвечает

«АвтоВАЗ» приостановил продажи внедорожников Niva Travel из-за риска возгорания. Кто виноват, что на машине, выпускающейся не один десяток лет, возникла неисправность. Какие автомобили чаще всего горят и как компенсировать ущерб от пожара — в материале «Известий».

Плюс оказался большим минусом

По информации паблика Avtograd news, продажу Lada Niva Travel ограничили из-за возгорания трех машин. Пожар предположительно произошел в моторном отсеке и был признан гарантийным случаем. Позже пабликом была озвучена причина — нарушение технологии сборки при установке плюсового провода стартера. Ограничения продаж предположительно коснулись 2700 машин, хотя источник «Известий» говорит о 600–700 внедорожников, а устранением дефекта занимаются дилеры.

Огонь на колесах Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

«Автомобили семейства Niva Travel проходят дополнительные проверки на заводе и у дилеров на предмет корректности размещения жгута проводов. В ближайшие дни будет принято решение о том, объявлять ли отзыв или эту проблему можно будет решить оперативно на уровне дилеров», — рассказали «Известиям» в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Ранее российский автопроизводитель уже объявлял отзыв машин по причине возгорания. В 2020-м кампания коснулась более чем 90 тыс. автомобилей Lada Xray и Vesta, изготовленных в период с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года. Причина — возможное перетирание топливного трубопровода о хомут проводки.

«Владельца об этом не извещают»

То, что дефект возник на автомобиле, выпускающимся без особых изменений почти 20 лет, неудивительно, считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

— Любой автопроизводитель время от времени меняет какие-то технологии. Есть изменения, связанные с комплектующими. Правда жизни такова, что автопроизводитель имеет несколько поставщиков на одну позицию. Либо меняет поставщика. Соответственно, деталь может быть другого качества. Автовладельца об этом не извещают. Да и завод иногда не в курсе. Приходит партия амортизаторов на завод — каждый не проверишь. Проблема может вылезти сразу, а может через какое-то время.

Огонь на колесах Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Самарской области

Кадаков также отметил, что производство Niva Travel год назад было перенесено на новую площадку. Здесь тоже накладываются какие-то нюансы.

Причина пожара

Пожароопасными признают не только массовые автомобили, но премиальные: BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche. И даже люксовые. Так в позапрошлом году Росстандарт объявил об отзыве 270 Lamborghini Urus и 104 Bentley Bentayga. Внедорожный люкс подвела муфта топливопровода, плавящаяся от высокой температуры.

Причины возгорания могут быть разными. В Porsche Panamera, выпущенных с 2010 по 2017 год влага могла попасть в контрольный блок вентилятора кондиционера и вызвать короткое замыкание. Причем даже у припаркованной машины. По этой причине компания попросила владельцев «Панамер» не ставить их близко к другим автомобилям.

Огонь на колесах Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

У автомобилей Toyota и Lexus пожар мог спровоцировать уплотнитель в форсунке стеклоомывателя, пропускающий влагу. Под отзыв попали более 80 тыс. машин, проданных с декабря 2015 года. В их числе Toyota Highlander, Land Cruiser Prado, RAV 4, а также несколько моделей Lexus — RX 200T, RX350, RX 450h.

Кроссоверы Haval F7 и F7X воспламенялись в сильные морозы, при дистанционном прогреве. Выяснилось, что при температуре ниже 30–40 градусов холода топливные трубки теряют герметичность.

Иногда виноват человеческий фактор. Известен случай, когда Mazda5 была отозвана в США из-за того, что владельцы не разобрались с ручным режимом «автомата». В итоге автомобиль постоянно двигался на второй передаче, что приводило к чрезмерному нагреву выхлопной системы и, как следствие, к возгоранию. В итоге японской марке пришлось перепрограммировать автоматическую трансмиссию и ставить вокруг глушителя теплозащитный экран — на всякий случай.

Огня не боятся

Владельцев отзываемых машин информируют о необходимости явиться на сервис для бесплатной проверки или ремонта всевозможными способами. Кроме того, существует возможность самостоятельно проверить машину по VIN-номеру на сайте Росстандарта. Между тем далеко не все владельцы являются для устранения дефекта.

По данным Росстандарта, в среднем за 2018 год в ходе бесплатных сервисных мероприятий было отремонтировано только 56% автомобилей, а в 2019 году — 42%. Особенно серьезная ситуация складывается с автомобилями старше 10 лет, неоднократно сменившими владельцев, — дилеры зачастую не могут их проинформировать. Поэтому информацию об отзывных кампаниях в будущем планируют добавлять в ЭПТС и дополнительно информировать автомобилистов через портал «Госуслуги».



Если автомобилист проигнорирует отзыв, а машина сгорит, отвечать всё равно придется производителю.

Огонь на колесах Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Факт объявления отзыва партии транспортных средств не должен служить основанием для отказа в претензиях покупателя к недостаткам автомобиля. Однако надлежит внимательно изучить договор купли-продажи. Если там будет условие о том, что покупатель принимает на себя риски за дальнейшую эксплуатацию автомобиля при игнорировании отзывной кампании, то успеха в суде можно будет добиться, если признать такой пункт ущемляющим права потребителя», — рассказывает Орест Мацала, ведущий юрист Европейской юридической службы.

Можно ли получить компенсацию по страховке

ОСАГО в случае пожара не работает, каско может упростить автомобилисту жизнь, но только если договором предусмотрено, что возгорание относится к страховым случаям.

«Большинство страховых компаний не относят к страховым случаям повреждения или гибель транспортного средства от непосредственного воздействия пламени, высокой температуры, ударной волны, продуктов горения (дыма, копоти и т.п.), горячих газов, возникшие вследствие неисправности застрахованного по программе каско автомобиля», — рассказал «Известиям» юрист, управляющий партнер юридической компании «Мазепин и партнеры» Евгений Мазепин.

Короткое замыкание в электропроводке обычно не считается страховым случаем, рассказали эксперты. Между тем шанс получить компенсацию по каско всё же есть. Даже несмотря на то, что договор не предусматривает покрытие ущерба вследствие возгорания автомобиля из-за технической неисправности. По словам Евгения Мазепина, суды общей юрисдикции при рассмотрении дел в апелляционных инстанциях в большинстве случаев удовлетворяли требования страхователей.

На кого ложится бремя доказывания

В любом случае вопрос компенсации придется решать в судах. Haval — один из немногих производителей, согласившихся на добровольную компенсацию владельцам сгоревших кроссоверов: либо новый автомобиль, либо деньги. Это позволило компании избежать как долгих судебных тяжб, так и репутационных потерь.

Партнер коллегии адвокатов «Джей Энд Эс Лигал Каунселз Энд Трастиз» Конастантин Ерохин указывает на позицию Верховного суда, согласно которой за сгоревший из-за короткого замыкания автомобиль отвечает производитель. Но только тогда, когда экспертиза докажет, что причиной стал производственный брак, добавляет директор по правовым вопросам сети автосалонов Fresh Auto Миляша Дорофеева.

Огонь на колесах Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Если автомобиль на гарантии, можно писать претензию на выбор продавцу, импортеру или производителю автомобиля. Они обязаны организовать проверку и провести экспертизу за свой счет.