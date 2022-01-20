Адресная немощь: в каких случаях полис ОСАГО могут аннулировать

Страховщик может в одностороннем порядке расторгнуть договор ОСАГО и не вернуть автовладельцу уплаченные за полис деньги. Такое не исключено, в частности, при оформлении полиса на адрес временной регистрации владельца транспортного средства. Насколько это законно, разбирались «Известия».

Почему страховщики против использования временной регистрации

Страховая компания может расторгнуть договор ОСАГО из-за того, что территория преимущественного использования транспортного средства указана неверно. Например, если страхователь, оформляя полис через форму на сайте страховой компании, внесет в документ место своей временной регистрации и это станет причиной снижения стоимости полиса. Последнее условие играет решающую роль.

Подобный случай описал главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

Кадровый военный из Санкт-Петербурга был отправлен служить в северный регион. Через полгода после переезда он решил продлить ОСАГО на сайте страховой компании, но потом получил письмо о том, что его полис досрочно аннулируется, а уплаченная премия не будет возвращена. Страховщик посчитал, что автовладелец при оформлении сообщил ложные сведения: в качестве территории, где преимущественно используется автомобиль, было указано место службы, а не Санкт-Петербург. В итоге территориальный коэффициент оказался другим и полис стоил дешевле.

Адресная немощь Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Расторжение страховщиком договора ОСАГО в одностороннем порядке возможно только в случае выявления факта представления страхователем ложных сведений при заключении договора ОСАГО , — пояснили «Известиям» в пресс-службе Центрального банка Российской Федерации.

Аннулирует полис и не вернет деньги

— Согласно п. 1.15 правил ОСАГО, страховщик вправе досрочно прекратить действие договора ОСАГО в случае выявления ложных или неполных сведений, представленных страхователем при заключении договора ОСАГО и имеющих существенное значение для определения степени страхового риска, — разъяснили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА). В таких случаях страховая премия страхователю не возвращается.

Правомерность таких действий страховых компаний оценил эксперт-юрист «Единого центра защиты» Кирилл Резник.

Адресная немощь Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

— В иных случаях, при расторжении договора по инициативе страховщика, страхователю должна быть возвращена часть страховой премии — за неистекший срок действия, — отметил он.

Резник добавил, что, расторгая договор, страховщик по закону обязан оповестить клиента о своих действиях и сообщить их причину. Право не объяснять причину есть только у страхователя.

Территория преимущественного использования

Мотив, которым руководствовался автовладелец, указав не соответствующее действительности место использования транспортного средства при написании заявления, не имеет значения. Незнание закона в этом случае также не освобождает от ответственности перед страховщиком. Поэтому перед оформлением страховки будет нелишним узнать, какие данные необходимо указать в качестве территории преимущественного использования согласно законодательству.

— В соответствии с пп. «а» п. 3 ст. 9 закона № 40-ФЗ, территория преимущественного использования транспортного средства определяется для физических лиц исходя из места жительства собственника транспортного средства, указанного в ПТС, или свидетельстве о регистрации ТС, либо в паспорте гражданина, — объяснили в пресс-службе Банка России.

Адресная немощь Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Применение территориального коэффициента на основании иных документов, в том числе на основании свидетельства о временной регистрации, не предусмотрено, пояснили в ЦБ. Такое свидетельство не является одним из документов, необходимых для заключения договора ОСАГО, а сама регистрация по месту пребывания не приравнивается к регистрации по месту жительства, указываемой в паспорте гражданина.

По паспорту или по СТС?

Расторжение договора ОСАГО из-за того, что страхователь указал место жительства согласно паспорту гражданина РФ, а не из СТС, неправомерно. В то же время если собственник машины сменил место жительства, он обязан внести соответствующие изменения в СТС и ПТС. Иначе автомобилисту грозит штраф от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей (ч. 1 ст. 19.22 КоАП РФ «Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок»).

Указание ложного места использования транспорта — не единственная причина для расторжения договора обязательного страхования. Основанием могут стать неверные сведения о мощности двигателя, о цели использования ТС, а также иные сведения, которые имеют существенное значение для определения степени страхового риска и приводят к занижению размера страховой премии, добавили в РСА.

Виноват посредник

Неверные сведения при оформлении полиса может внести не только сам страхователь, но и посредник, помогающий оформить страховку. Чтобы снизить риск быть обманутым, сами страховщики предупреждают: не стоит соглашаться на оформление полиса заведомо меньшей стоимости. Кроме того, владельцу следует лично проследить, какие данные вносит в договор агент, или проверить полис ОСАГО по базе РСА после оформления.

Адресная немощь Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Если договор ОСАГО расторгнут, а ездить на автомобиле необходимо, то лучший выход — заключить новый договор, советует Кирилл Резник:

— Единственная мотивация спорить со страховщиком в случае с ОСАГО — это финансовый вопрос. Например, в случае, когда возможен возврат страховщиком неиспользованной части страховой премии. Оспаривать же сам факт расторжения не имеет смысла.