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Министр национальной обороны Канады прибыла на Украину

Глава минобороны Канады Анита Ананд прибыла на Украину
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Министр национальной обороны Канады Анита Ананд прибыла в воскресенье на Украину с двухдневным визитом. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе украинского оборонного ведомства.

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«В программе визита среди прочих предусмотрена встреча с министром обороны Алексеем Резниковым. На аэродроме делегацию встречал замминистра обороны Украины Александр Полищук», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что ранее правительство Канады приняло решение о выделении $340 млн на немедленную поддержку Украины.

Кроме того, миссию UNIFIER продлили еще на три года — до конца марта 2025 года, а также на увеличение количества личного состава учебной миссии в Украине до 400 человек (UNIFIER стартовала в 2015 году с целью поддержки Оттавой Сил безопасности Украины).

21 января стало известно, что Канада выделила Украине в качестве поддержки $120 млн. Об этом сообщил в Twitter украинский президент Владимир Зеленский.

20 января министерство обороны Украины заявило, что страна получает военную помощь от международных партнеров в беспрецедентных объемах. С начала года США уже несколько раз поставляли стране различную военную помощь. Страны Балтии в свою очередь сообщили, что предоставят Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin. Чехия планирует направить в помощь стране снаряды для тяжелой артиллерии калибра 152 мм. А Литва для поддержки украинской армии бесплатно передаст украинской армии приборы тепловизионного наблюдения.

Посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине, если Штаты на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.

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