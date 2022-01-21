Зеленский поблагодарил Канаду за выделение $120 млн на поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Канаду за выделение $120 млн на поддержку страны. Об этом украинский лидер написал в пятницу, 21 января, в Twitter.

«Приветствуем решение Канады выделить $120 млн на поддержку Украины. Сильная Украина — это ключ к европейской безопасности. Канада еще раз демонстрирует подлинную приверженность духу особого партнерства между двумя странами», — написал Зеленский.

Накануне министерство обороны Украины заявило, что страна получает военную помощь от международных партнеров в беспрецедентных объемах. За день до этого стало известно, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет на случай «российского вторжения».

21 января российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Соединенным Штатам нужно прекратить снабжать Украину оружием. По его словам, Москва должна получить «необходимые гарантии безопасности» в том, что у Запада нет «агрессивных планов».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал 18 января, что отправка британского оружия на Украину не способствует снижению напряженности. По его словам, «это чрезвычайно опасно».