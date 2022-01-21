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Политика
Пушков призвал США прекратить поставки оружия на Украину

Пушков призвал США прекратить поставки оружия на Украину

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Российский сенатор Алексей Пушков 21 декабря заявил, что Соединенным Штатам нужно прекратить снабжать Украину оружием.

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Кроме того, по его мнению, Москва должна получить «необходимые гарантии безопасности» в том, что у Запада нет «агрессивных планов».

«США стоит прекратить поставки оружия на Украину и убедить своих союзников поступить также, а главное — дать России необходимые гарантии безопасности, чтобы убедить Москву и российских граждан в отсутствии у США, НАТО агрессивных планов, нацеленных на дальнейшее приближение военного блока к границам России», — написал парламентарий в Telegram.

Ранее в этот день в США сенаторы из Демократической и Республиканской партий внесли в конгресс законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.

Согласно инициативе, американский президент Джо Байден сможет заключить с правительством Украины соглашение о ленд-лизе и предоставлять военную технику, «необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения».

20 января министерство обороны Украины заявило, что страна получает военную помощь от международных партнеров в беспрецедентных объемах.

За день до этого стало известно, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет на случай «российского вторжения». Замминистра британской обороны Джеймс Хиппи отметил, что Украина якобы сталкивается с «экзистенциальной угрозой» со стороны России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что отправка британского оружия на Украину не способствует снижению напряженности.

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