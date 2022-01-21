Пушков призвал США прекратить поставки оружия на Украину
Российский сенатор Алексей Пушков 21 декабря заявил, что Соединенным Штатам нужно прекратить снабжать Украину оружием.
Кроме того, по его мнению, Москва должна получить «необходимые гарантии безопасности» в том, что у Запада нет «агрессивных планов».
«США стоит прекратить поставки оружия на Украину и убедить своих союзников поступить также, а главное — дать России необходимые гарантии безопасности, чтобы убедить Москву и российских граждан в отсутствии у США, НАТО агрессивных планов, нацеленных на дальнейшее приближение военного блока к границам России», — написал парламентарий в Telegram.
Ранее в этот день в США сенаторы из Демократической и Республиканской партий внесли в конгресс законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.
Согласно инициативе, американский президент Джо Байден сможет заключить с правительством Украины соглашение о ленд-лизе и предоставлять военную технику, «необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения».
20 января министерство обороны Украины заявило, что страна получает военную помощь от международных партнеров в беспрецедентных объемах.
За день до этого стало известно, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет на случай «российского вторжения». Замминистра британской обороны Джеймс Хиппи отметил, что Украина якобы сталкивается с «экзистенциальной угрозой» со стороны России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что отправка британского оружия на Украину не способствует снижению напряженности.