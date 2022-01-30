Посольство США вновь призвало американцев покинуть Украину

Посольство США в Киеве вновь порекомендовало своим гражданам покинуть территорию Украины. Об этом 30 января сообщает пресс-служба дипмиссии.

«Ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США на Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства», — указано в заявлении на сайте посольства.

Также дипломаты уточнили возможные маршруты эвакуации граждан: через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию.

26 января посольство США уже призывало американцев покинуть Украину. Как подчеркнули в дипмиссии, такая необходимость обусловлена «непредсказуемой ситуацией» в сфере безопасности. Также в США инициировали добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. При этом Госдеп порекомендовал гражданам США не путешествовать в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

24 января в НАТО заявили об усилении присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. В тот же день Пентагон привел в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных, на случай если НАТО понадобится активизировать силы реагирования в Европе.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает. Как подчеркивала российская сторона, подобные обвинения используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал 24 января, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».