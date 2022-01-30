Прямой эфир
Спорт
Бейдер победил Молдавского и защитил титул чемпиона на турнире Bellator 273
Мир
Пентагон назвал безопасным запуск ракеты КНДР для США и союзников
Мир
Посольство США вновь призвало американцев покинуть Украину
Мир
Запущенная КНДР ракета в 16 раз превысила скорость звука
Мир
Трамп пообещал запретить участие трансгендеров в женском спорте
Мир
Политолог заявил о надежде США на эффект от слов о переброске войск в Европу
Мир
Запуск ракеты КНДР не повлиял на радиационный фон в Приморье
Общество
Пожар в здании РЖД в Тынде ликвидировали
Мир
Трамп пообещал добиться компенсации от КНР в случае победы республиканцев
Культура
Актер и певец Крис Браун разместил в своем Instagram ролик якутских танцоров

Посольство США вновь призвало американцев покинуть Украину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство США в Киеве вновь порекомендовало своим гражданам покинуть территорию Украины. Об этом 30 января сообщает пресс-служба дипмиссии.

«Доставляется оружие, способное стереть с лица земли жилой квартал»
Специальный корреспондент «Известий» узнал, как в Донбассе чувствуется угроза войны

«Ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США на Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства», — указано в заявлении на сайте посольства.

Также дипломаты уточнили возможные маршруты эвакуации граждан: через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию.

26 января посольство США уже призывало американцев покинуть Украину. Как подчеркнули в дипмиссии, такая необходимость обусловлена «непредсказуемой ситуацией» в сфере безопасности. Также в США инициировали добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. При этом Госдеп порекомендовал гражданам США не путешествовать в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

24 января в НАТО заявили об усилении присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. В тот же день Пентагон привел в состояние повышенной готовности 8,5 тыс. военных, на случай если НАТО понадобится активизировать силы реагирования в Европе.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает. Как подчеркивала российская сторона, подобные обвинения используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал 24 января, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022