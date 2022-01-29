В Британии у перенесших COVID-19 обнаружили тяжелую патологию легких

Британские ученые обнаружили у пациентов с постоковидным синдромом труднодиагностируемую патологию легких. У них наблюдался затрудненный перенос газов кровью. Результаты исследования были опубликованы в субботу, 29 января, на сайте Оксфордского биомедицинского центра.

Исследователи отметили, что, несмотря на легкое течение COVID-19, после выздоровления многие пациенты продолжали жаловаться на одышку даже по прошествии нескольких месяцев после окончания заболевания. При этом патологии легких были идентичны тем, которые наблюдались у пациентов, перенесших заболевание в тяжелой форме.

С помощью магнитно-резонансной томографии удалось установить, что произошедшие изменения в легких затрудняют поступление кислорода в кровь. В ходе эксперимента обследуемые дышали смесью кислорода с ксеноном. Как отметили ученые, после специальной подготовки этот газ можно четко увидеть на томограмме и, соответственно, оценить отклонения в функционировании легких. При этом обычные методы обследования, в том числе компьютерная томография, не выявили у пациентов никаких отклонений.

В настоящее время в эксперименте приняли участие 36 человек. Ученые планируют увеличить их число до 400.

Ранее, 27 января, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что пока нет фактов, свидетельствующих о том, что при «Омикроне» последствий заболевания будет меньше, чем при других штаммах. По ее словам, диагностировать постковидный синдром можно только через три месяца после перенесенного заболевания. Эти три месяца еще не прошли, подчеркнула специалист, поэтому у многих складывается неверное впечатление, что после «Омикрона» постковидного синдрома нет.

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