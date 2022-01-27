Биолог оценила риск развития постковидного синдрома после «Омикрона»

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала скажется ли широкое распространение «Омикрон»-штамма коронавируса на числе случаев постковидного синдрома и повлиял ли этот вариант на продолжительность заболевания COVID-19.

По ее словам, пока нет фактов, свидетельствующих о том, что при «Омикроне» последствий заболевания будет меньше, чем при других штаммах.

«Диагностировать постковидный синдром можно только через три месяца после перенесенного заболевания. Эти три месяца еще не прошли, поэтому у многих складывается неверное впечатление, что после «Омикрона» постковидного синдрома нет», — приводит ее слова радио «Sputnik».

Она также подчеркнула, что среднепопуляционное снижение тяжести COVID-19 объясняется в большей степени возросшей долей вакцинированных.

Специалист указала, что продолжительность заболевания с появлением варианта «омикрон» не изменилась, она по-прежнему в большинстве случаев составляет пять-семь дней, а более длительное течение является неблагоприятным признаком.

«Женщины более подвержены развитию постковидных реакций. Это объясняют тем, что женщины более склонны к аутоиммунным реакциям, чем мужчины. Вообще, у постковидного состояния несколько составляющих: аутоиммунная, проблемы с коагуляцией, с нервной системой, с работой мозга и с мужской репродукцией», — объяснила биолог.

Баранова рекомендовала не дожидаться возможных последствий COVID-19, а сразу после выздоровления начинать восстанавливать метаболизм, что повлияет на снижение постковидных синдромов. Кроме того, подчеркнула эксперт, очень важна программа реабилитации.

Ранее, 15 декабря, врач-психиатр Владимир Каторгин рассказал, что в течение последних полутора лет с начала пандемии коронавируса за помощью обращаются всё больше тревожных и тревожно-депрессивных пациентов. Постковидный синдром может включать в себя рассеянность, снижение памяти, нарушение концентрации, забывчивость, а также астенические симптомы: усталость, вялость, апатию, возможен даже пониженный фон настроения. Такое состояние иногда близко к депрессивному, однако не говорит о депрессии как таковой.

Главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе назвал синдромы влияния COVID-19 на мозг. По его словам, в период постковидного синдрома появляются одышка, чрезмерная раздражительность, частичная амнезия.