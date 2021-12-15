Главный психиатр Минздрава назвал синдромы влияния COVID-19 на мозг

Главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе в среду, 15 декабря, заявил, что коронавирусная инфекция воздействует на центральную нервную систему человека, что выражается в некоторых проявлениях постковидного синдрома.

По его словам, сначала пациент не понимает, что плохого принес ему COVID-19, ведь часто первое время после выздоровления никаких жалоб нет. Однако, подчеркнул психиатр, человек просто «неправильно оценивает свои функции».

Кекелидзе объяснил воздействие коронавируса на примере спортсменов. Так, у некоторых из них появляется одышка через несколько минут после начала интенсивных занятий, чего до болезни не наблюдалось. Кроме того, у переболевших наблюдается частичная амнезия, когда они забывают те или иные слова, а также чрезмерная раздражительность.

«Есть и другие нарушения, по которым мы в общем-то поняли, как врачи, что, видимо, COVID каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает. <…> В какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связанно, это без всякого сомнения», — цитирует специалиста РБК.

Эксперт также отметил, что в ходе исследований выяснилось, что во время течения коронавирусной инфекции происходит нарушение гематоэнцефалического барьера.

«Гематоэнцефалический барьер — это такой барьер, так мы устроены, что не все, что в крови, проникает в мозг», — пояснил врач.

Ранее, 29 ноября, крупнейшее на сегодняшний день международное исследование осложнений COVID-19, проведенное несколькими лечебными учреждениями, показало, что примерно у одного из 100 пациентов, госпитализированных с коронавирусом, скорее всего разовьются осложнения со стороны центральной нервной системы. Среди них — инсульт, кровотечения и другие потенциально смертельные осложнения. Отмечается, что подобные последствия болезни стали существенной причиной смертности в пандемию.