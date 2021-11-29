Неврологи изучили частоту поражения мозга при COVID-19

Крупнейшее на сегодняшний день международное исследование осложнений COVID-19 на головном мозге, проведенное несколькими лечебными учреждениями, показало, что примерно у одного из 100 пациентов, госпитализированных с COVID-19, скорее всего разовьются, осложнения со стороны центральной нервной системы. Об этом специалисты рассказали на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки (RSNA), говорится 29 ноября в сообщении на сайте организации.

Среди осложнений — инсульт, кровотечения и другие потенциально смертельные осложнения.

«Об общих проблемах легких, связанных с COVID-19, было написано много, но мы нечасто говорим о других органах, которые могут быть затронуты», — отметил ведущий автор исследования доктор медицины, FASFNR, профессор радиологии и неврологии, директор отделения нейрорадиологии Университета Томаса Джефферсона в Филадельфии Скотт Фаро.

По его словам, осложнения со стороны центральной нервной системы стали важной причиной смертности в пандемию. Исследование было начато после того, как стало понятно, что существующая литература по осложнениям со стороны центральной нервной системы у госпитализированных пациентов, инфицированных COVID-19, основана на относительно небольшом количестве случаев.

Для более полной картины он и его коллеги проанализировали почти 40 тыс. случаев госпитализации пациентов с положительным диагнозом COVID-19 из семи университетских больниц США и четырех западноевропейских университетских клиник. Пациенты были госпитализированы с сентября 2019 года по июнь 2020 года. Их средний возраст составлял 66 лет, а мужчин было в два раза больше, чем женщин.

Самыми частыми причинами госпитализации были спутанность сознания и изменение психического статуса, за которым следовала лихорадка. Многие пациенты страдали гипертонией, диабетом и заболеваниями сердца.

Всего были установлены 442 острых результата нейровизуализации, которые, с большой вероятностью, были связаны с вирусной инфекцией. Общая частота осложнений со стороны центральной нервной системы в этой большой группе пациентов составила 1,2%.

Наиболее частым осложнением был ишемический инсульт с частотой 6,2%, за которым следовали внутричерепное кровоизлияние (3,72%) и энцефалит (0,47%), воспаление головного мозга.

Также медики установили небольшой процент необычных результатов, таких как острый диссеминированный энцефаломиелит, воспаление головного и спинного мозга и синдром задней обратимой энцефалопатии.

Чтобы успешнее лечить пациентов, важно знать, насколько часто встречаются осложнения со стороны нервной системы, поясняют исследователи. Предлагается чаще обследовать мозг пациентов с COVID-19, чтобы не упустить патологию, способную погубить жизнь больного.

Ранее в этот день врач-кардиолог Евгения Антипенко рассказала, что самым частым проявлением постковидного синдрома стали осложнения на сердце. По ее словам, для восстановления работы органа после инфекции следует наблюдать за отсутствием повышенной температуры.

Кардиолог рекомендовала начать восстановление здоровья с дыхательных и гимнастических упражнений, которые выполняются в медленном темпе.

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