Незавидный ковидный: врачи назвали еще одно последствие COVID-19

Медики подтвердили, что коронавирусная инфекция во многих случаях вызывает бессонницу. Влияние COVID-19 на сон особенно существенно среди пожилых людей, медицинского персонала, социальных работников, матерей, дети которых находятся на домашнем обучении. Как бороться с бессонницей «Известиям» рассказывали врачи-сомнологи и эксперты Роспотребнадзора.

На что может повлиять коронавирус

Коронавирусная инфекция способна поражать все органы, в том числе нервную систему. Важный элемент патогенеза расстройств центральной нервной системы — эмоциональные нарушения, возникающие не только у переболевших COVID-19, но и у тех, кого инфекция миновала. Расстройства эмоциональной сферы нередко сопровождаются бессонницей, характерной как для острой фазы, так и для постковидного синдрома. Различные варианты инсомнии сохраняются в течение недель и месяцев после острого периода заболевания.

Влияние COVID-19 на сон особенно существенно у пожилых лиц, медицинского персонала, матерей, дети которых находятся на домашнем обучении, социальные работники. Это показало исследование Клинического института оториноларингологии им. Л. И. Свержевского, РУДН и Первого Московского государственного медуниверситет им. И. М. Сеченова.

Медики Михаил Тардов и Михаил Полуэктов сообщили в специализированном журнале «Клиническая сомнология», что на сегодняшний день рассматриваются несколько механизмов повреждения нервной системы при этом заболевании: воздействие вирионов на нервную ткань вследствие непосредственной инвазии и при проникновении их из кровотока через гематоэнцефалический барьер, влияние на нервную систему медиаторов воспаления и нейротоксинов, связанных с деятельностью вируса, аутоиммунное и ишемическое поражение периферических нервов и головного/спинного мозга.

— Органическое повреждение головного мозга любого рода может быть сопряжено с нарушением тормозного и активирующего влияния и способно вызывать системные реакции, в частности нарушение сна, — говорят медики. — Считается также, что при COVID-19 острый респираторный дистресс-синдром сопровождается повреждением дыхательного центра, что может усугублять соннозависимые нарушения дыхания. Однако, по-видимому, более важным фактором являются эмоциональные сдвиги, которые сопутствуют острому инфекционному процессу, протекающему иногда очень тяжело, и не только осложняют течение заболевания, но и приводят к расстройствам сна.

Коронавирусная инфекция нарушает эндотелиальные ткани сосудов, просветы которых сужаются. За счет этого нарушается работа органов с мелкой капиллярной сетью. К ним, в первую очередь, относятся легкие. Из-за этих нарушений падает насыщение кислородом крови, движущейся по малому кругу, и организм начинает страдать от недостатка кислорода. Поскольку во время сна частота сердечных сокращений падает, это еще более усугубляет нехватку кислорода, объяснил «Известиям» работавший в «красной зоне» ковидных госпиталей главный научный сотрудник Южного научного центра РАН Евгений Вербицкий.

— К тому же, во время сна на спине ухудшается движение воздуха по верхним дыхательным путям, что может делать нехватку кислорода критической и вызывает «аварийные» активации мозга, часто завершающиеся пробуждениями, — говорит Евгений Вербицкий. — Такие пробуждения необходимы для улучшения кислородообеспечения организма за счет глубокого дыхания, приступов кашля и изменения положения тела.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала «Известиям», что SARS-CoV2 может вызывать изменения в паренхиме головного мозга и сосудах, как воздействуя через гематоэнцефалический барьер (барьер «кровь-мозг») и вызывая воспаление в нервных клетках, которые снабжаются кровью через сосуды головного мозга, так и опосредованно, путем гипоксии, накопления в организме человека токсических веществ, микрососудистого тромбоза и дегенерации нервных клеток. Хроническое вялотекущее воспаление головного мозга может играть роль в развитии стойких эффектов со стороны нервной системы при COVID-19.

— Отдельный момент — воздействие на психику, — подчеркивает Наталья Пшеничная. — Страх за свою жизнь, жизнь своих близких, отсутствие уверенности в выздоровлении у многих ведет к стрессу и депрессии. Сочетание непосредственного и опосредованного воздействия вируса на организм человека и психоэмоциональную сферу, безусловно, может стать причиной различных нарушений в деятельности нервной системы, в том числе, и бессонницы.

Такие нарушения возникают у людей, перенесших COVID-19 как в легкой, так и в тяжелой форме, поясняют в Роспотребнадзоре.

Как справляться с «ковидной» бессонницей

Чтобы преодолеть такие последствия коронавирусной инфекции, медики рекомендуют физическую нагрузку в щадящем режиме, пребывание на свежем воздухе, комплексы витаминов и минералов, ориентированные на поддержание деятельности нервной системы, нормализацию режима дня с отходом ко сну в одно и то же время. Возможно, кому-то понадобятся медикаменты, а также сеансы психотерапии.

— Наиболее благоприятное положение тела пациента во время острого периода коронавирусной болезни или в постковидный период — лежа на животе, повернув голову в сторону, — говорит главный научный сотрудник Южного научного центра РАН Евгений Вербицкий. — Соблюдение этого требования ночью облегчает дыхание и снижает вероятность пробуждений, уменьшающих глубину сна и ведущих к бессоннице.

Опыт Евгения Вербицкого с краснодарскими инфекционистами в «красной зоне» показал, что применение «маленького сомнологического приборчика, закрепляемого эластичной лентой на груди пациентов и подающего вибросигнал тогда, когда больной переворачивался на спину, — существенно снижало нарушения сна, уменьшало риск бессонницы за счет улучшения снабжения организма кислородом, что способствовало успешному лечению от COVID-19».

Незавидный ковидный Фото: Global Look Press/imageBROKER/Jochen Tack

Врач высшей категории, сомнолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александр Казаченко указывает на важность использования методов когнитивно-поведенческой терапии в борьбе с бессонницей у людей, перенесших COVID-19.

Медик дал ряд советов, которые помогут в борьбе с бессонницей: