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Психиатр рассказал о частых визитах пациентов с постковидным синдромом

Психиатр Каторгин рассказал о частых визитах пациентов с постковидным синдромом
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Врач-психиатр Владимир Каторгин рассказал, что в течение последних полутора лет с начала пандемии коронавируса за помощью обращаются всё больше тревожных и тревожно-депрессивных пациентов.

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В беседе с Lenta.Ru в среду, 15 декабря, специалист отметил, что пациенты с постковидом очень часто приходят на прием. Он объяснил, что каждый раз спрашивает на приеме, болели ли они коронавирусом, и в ответ слышит примерно одинаковые и характерные жалобы.

«В день бывает несколько человек, это очень часто, и хорошо, что люди приходят. Кто-то приходит через год, кто-то через месяц, через два-три, чем быстрее, тем лучше любую болезнь лечить», — рассказал Каторгин.

Постковидный синдром может включать в себя рассеянность, снижение памяти, нарушение концентрации, забывчивость, а также астенические симптомы: усталость, вялость, апатию, возможен даже пониженный фон настроения. Такое состояние иногда близко к депрессивному, однако не говорит о депрессии как таковой.

Кроме того, по словам психиатра, люди сталкиваются с состоянием крайне выраженной тревоги, так называемыми паническими атаками, которые сопровождаются рядом вегетативных проявлений: страхом смерти, одышкой, сердцебиением, потливостью и массой других симптомов.

Ранее 15 декабря главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе назвал синдромы влияния COVID-19 на мозг. По его словам, в период постковидного синдрома появляются одышка, чрезмерная раздражительность, частичная амнезия.

Например, переболевший коронавирусом человек может забывать те или иные слова, пишет НСН. Одышка может появиться у спортсменов после нескольких минут занятий, чего до болезни не наблюдалось, уточняет сайт aif.ru.

Врач отметил, что сначала переболевший не осознает, что плохого принес COVID-19, но на самом деле он неправильно оценивает ситуацию, отмечает телеканал «360».

Психиатр объяснил, что во время заражения коронавирусом нарушается гематоэнцефалический барьер, отмечает телеканал «Звезда». Он защищает нервную ткань от циркулирующих в крови токсинов, микроорганизмов, клеточных и гуморальных факторов иммунной системы, воспринимающих ткань мозга как чужеродную.

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