Прямой эфир
Мир
Токаев заявил об отсутствии торга с Назарбаевым о разделении полномочий
Происшествия
Смерч разнес набережную и гостиницу в Краснодарском крае
Мир
В Италии увидели признаки сезонного заболевания у COVID-19
Происшествия
Двое вооруженных людей ограбили банк в Екатеринбурге
Мир
Токаев не увидел необходимости в международном расследовании беспорядков
Общество
Макс Топор назвал подлым и агрессивным поведение тренера Кармазяна
Мир
В Чехии случайно уничтожили секретный отчет о взрывах на военных складах
Общество
Новоселов осудил тренера Макса Топора за драку с боксером
Мир
В Европе заявили о неэффективности дипломатии ЕС в ситуации с Украиной
Мир
Кулеба заявил о создании «сетевой дипломатии» для противодействия России

В Германии назвали неразумной идею останавливать «Северный поток – 2»

Лидер ХДС ФРГ Мерц раскритиковал идею остановки «Северного потока – 2»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С экономической точки зрения идея остановки газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) неразумна, поскольку в проект вложены огромные деньги. Об этом в субботу, 29 января, заявил председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.

Предубежден — значит вооружен: какими санкциями ЕС грозит России
И как их возможное введение воспринимают в Москве

По его словам, Германия изначально допустила с проектом газопровода «серьезную стратегическую ошибку», когда классифицировала газопровод как частный экономический проект.

«Проблема в том, что мы, немцы, отказываемся от каменного и бурого угля, а также ядерной энергии, поэтому сильно зависим от газа. В результате Германия оказалась в большой зависимости от России. При нормальном стечении обстоятельств мы бы обязательно ввели в эксплуатацию уже достроенный трубопровод», — заявил Мерц в интервью изданию Die Welt.

Ранее в этот день глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм заявил, что возможный конфликт между Россией и Украиной может усложнить поставки энергоресурсов в ФРГ, замену российскому газу найти трудно. По его словам, ФРГ покрывает свои потребности в газе более чем на 50% за счет поставок из России.

27 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что СП-2 будет остановлен, если Россия предпримет попытки напасть на Украину. Дипломат отметила, что Вашингтон и его союзники придерживаются единого мнения в стремлении дать «быстрый и жесткий» ответ Москве в случае эскалации напряженности вокруг Украины.

Также в этот день министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сказала, что Берлин готов включить СП-2 в список санкций против России в случае ее вторжения на Украину.

Комментируя это решение, член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон заявил, что правительство Германии играет роль заместителя США и ставит под угрозу энергоснабжение страны.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от РФ до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. 26 января 2022 года стало известно, что оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG зарегистрировал в ФРГ дочернюю компанию для германского участка газопровода Gas for Europe GMBH.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022