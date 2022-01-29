В Германии назвали неразумной идею останавливать «Северный поток – 2»

С экономической точки зрения идея остановки газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) неразумна, поскольку в проект вложены огромные деньги. Об этом в субботу, 29 января, заявил председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.

По его словам, Германия изначально допустила с проектом газопровода «серьезную стратегическую ошибку», когда классифицировала газопровод как частный экономический проект.

«Проблема в том, что мы, немцы, отказываемся от каменного и бурого угля, а также ядерной энергии, поэтому сильно зависим от газа. В результате Германия оказалась в большой зависимости от России. При нормальном стечении обстоятельств мы бы обязательно ввели в эксплуатацию уже достроенный трубопровод», — заявил Мерц в интервью изданию Die Welt.

Ранее в этот день глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм заявил, что возможный конфликт между Россией и Украиной может усложнить поставки энергоресурсов в ФРГ, замену российскому газу найти трудно. По его словам, ФРГ покрывает свои потребности в газе более чем на 50% за счет поставок из России.

27 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что СП-2 будет остановлен, если Россия предпримет попытки напасть на Украину. Дипломат отметила, что Вашингтон и его союзники придерживаются единого мнения в стремлении дать «быстрый и жесткий» ответ Москве в случае эскалации напряженности вокруг Украины.

Также в этот день министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сказала, что Берлин готов включить СП-2 в список санкций против России в случае ее вторжения на Украину.

Комментируя это решение, член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон заявил, что правительство Германии играет роль заместителя США и ставит под угрозу энергоснабжение страны.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от РФ до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. 26 января 2022 года стало известно, что оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG зарегистрировал в ФРГ дочернюю компанию для германского участка газопровода Gas for Europe GMBH.