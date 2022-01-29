Возможный конфликт между Россией и Украиной может усложнить поставки энергоресурсов в ФРГ, замену российскому газу найти трудно. Об этом в субботу, 29 января, заявил глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм.

«Германия нуждается в надежном энергоснабжении. Оно не зависит только от одного отдельного трубопровода, в том числе «Северного потока – 2», — сказал Русвурм.

Кроме того, он предупредил о последствиях возможной эскалации ситуации вокруг Украины.

«Последствия обострения конфликта были бы для всех мрачными. Так что правильно говорить друг с другом по всем подходящим каналам, чтобы предотвратить эскалацию», — приводит издание WAZ слова Русвурма.

По его словам, ФРГ покрывает свои потребности в газе более чем на 50% за счет поставок из России.

«Будет точно нелегко в краткосрочной перспективе полностью или в значительной степени восполнить эту долю», — заключил глава союза.

27 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что СП-2 будет остановлен, если Россия предпримет попытки напасть на Украину. Дипломат отметила, что Вашингтон и его союзники придерживаются единого мнения в стремлении дать «быстрый и жесткий» ответ Москве в случае эскалации напряженности вокруг Украины.

Также в тот день министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сказала, что Берлин готов включить СП-2 в список санкций против России в случае ее вторжения на Украину.

Комментируя это решение, член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон заявил, что правительство Германии играет роль заместителя США и ставит под угрозу энергоснабжение страны.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября 2021 года. Он построен от РФ до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В ноябре регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. 26 января 2022 года стало известно, что оператор «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG зарегистрировал в ФРГ дочернюю компанию для германского участка газопровода Gas for Europe GMBH.