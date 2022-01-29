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Вирусолог назвал необходимое для защиты от COVID-19 количество антител

Вирусолог Нетесов: более 500 антител даст 99% того, что заболевание штаммом «Дельта» пройдет в легкой форме
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Исследования ученых показали, что наличие у человека более 500 антител даст 99% того, что заболевание «Дельта»-штаммом коронавируса пройдет в легкой форме. Об этом 29 января заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

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Он отметил, что при таком количестве антител человек с COVID-19 сможет избежать летального исхода болезни.

Нетесов подчеркнул, что у разных тест-систем используются свои способы измерения антител. Но конечный результат только немногие тест-системы выдают в значении Binding Antibody Units (BAU) — единицах связывания антител на миллилитр. Например, для тестов Abbott Architect верхний порог составляет 6000–7000, а система компании «Вектор-Бест» меряет до 500.

«То есть выше 500 — это хорошо, ниже 200 — надо вакцинироваться», — пояснил вирусолог в беседе с «360».

Единой системы оценки достаточного уровня антител для защиты от COVID-19 на данный момент нет, отметил вирусолог. Нетесов добавил, что таким способом можно измерить лишь гуморальный иммунитет, а есть еще и клеточный. Поэтому специалист советует просто ревакцинироваться каждые шесть месяцев.

Ранее в этот день Нетесов спрогнозировал сроки завершения пятой волны коронавируса. Он заявил, что, исходя от уровня коллективного иммунитета, пятая волна коронавируса в России может длиться до четырех месяцев.

25 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на то, что ситуация с коронавирусом в стране остается крайне напряженной, в большинстве регионов наблюдается рост заболеваемости. 22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом коронавируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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