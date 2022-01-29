В Италии увидели признаки сезонного заболевания у COVID-19

Штамм «Омикрон» позволяет говорить о COVID-19 как о сезонном заболевании. Об этом в субботу, 29 января, заявил директор итальянского Национального научно-исследовательского института Spallanzani Франческо Вайя.

«Нам нужно сделать вещи — распространить вакцины по миру, начиная с Африки, где с этим есть сложности, и приводить вакцины в соответствие с новым и возможными будущими штаммами, чтобы в итоге прийти к одной дозе вакцины в год», — заявил журналистам Вайя на мероприятии, посвященном двухлетней годовщине выявления первых случаев коронавируса в Италии.

По словам ученого, коронавирус всё больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания.

«Даже производители вакцин согласны с тем, что бесполезно делать прививки, приближенные друг к другу по времени. Мы перейдем к ежегодной вакцинации, которая будет начинаться с людей с проблемами со здоровьем», — заключил Вайя.

27 января вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков спрогнозировал спад волны «Омикрона» в России с 10 февраля. Как указал ученый, он пришел к такому выводу на основании данных по заболеваемости в других странах.

25 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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