Прямой эфир
Общество
В России за сутки госпитализировали 14 570 человек с коронавирусом
Спорт
Тренер сборной России по биатлону вышел из карантина
Спорт
Российского теннисиста Медведева оштрафовали на $12 тыс. после полуфинала Australian Open
Мир
Медведчук заявил о построении «анти-России» на Украине
Общество
Правительство РФ выделило 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник
Мир
На Украине митингующие потребовали не допустить войны с Россией
Мир
Politico рассказало о страхе Зеленского перед возможным сговором РФ и США
Происшествия
При пожаре в Красноярском края погибли три человека
Происшествия
Самолет МиГ-31 выкатился за пределы полосы в Новгородской области
Мир
Власти Австралии выделят $35 млн на защиту коал
Сюжет:

В Роспотребнадзоре назвали необычный симптом «Омикрона»

Роспотребнадзор: «Омикрон»-штамм может проявляться в виде кожной сыпи
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штамм коронавируса «Омикрон» может проявляться в виде сыпи и раздражения на коже. Об этом 29 января сообщила замглавы по клинической работе НИИ эпидемиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Мутантная схема: в Роспотребнадзоре рассказали о новой сублинии «Омикрона» в РФ
В чем особенность варианта ВА.1.1, который обнаружили в студенческом общежитии в Санкт-Петербурге

При этом в некоторых случаях кожные симптомы могут сопровождаться зудом и отечностью. Для лечения достаточно обычной терапии против COVID-19.

«Сыпь может проявиться в виде розоватых, красноватых или синеватых пятен, иногда — в виде бугорков или пузырьков, напоминающих потницу. У некоторых пациентов сыпь похожа на крапивницу», — рассказала специалист в беседе с «Российской газетой».

Днем ранее вирусолог, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов указал на то, что симптомы «Омикрона» мало чем отличаются от течения острого респираторного заболевания. К частым симптомам штамма эксперт отнес першение в горле, насморк, жидкие выделения из носа, ломоту во всем теле и слабость. Желудочно-кишечный симптом встречается, по его словам, редко.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022