В Роспотребнадзоре назвали необычный симптом «Омикрона»

Штамм коронавируса «Омикрон» может проявляться в виде сыпи и раздражения на коже. Об этом 29 января сообщила замглавы по клинической работе НИИ эпидемиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

При этом в некоторых случаях кожные симптомы могут сопровождаться зудом и отечностью. Для лечения достаточно обычной терапии против COVID-19.

«Сыпь может проявиться в виде розоватых, красноватых или синеватых пятен, иногда — в виде бугорков или пузырьков, напоминающих потницу. У некоторых пациентов сыпь похожа на крапивницу», — рассказала специалист в беседе с «Российской газетой».

Днем ранее вирусолог, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов указал на то, что симптомы «Омикрона» мало чем отличаются от течения острого респираторного заболевания. К частым симптомам штамма эксперт отнес першение в горле, насморк, жидкие выделения из носа, ломоту во всем теле и слабость. Желудочно-кишечный симптом встречается, по его словам, редко.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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