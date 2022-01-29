Прямой эфир
Мир
Стену от беженцев начали строить на границе Польши и Белоруссии
Общество
Вильфанд пообещал рекордно низкое атмосферное давление в Москве
Мир
Расследующий штурм Капитолия комитет вызвал 14 подозреваемых
Мир
Байден сообщил о скорой переброске сил в Восточную Европу
Общество
Суд арестовал лидера QR-сопротивления в Петербурге
Мир
Телефонные переговоры Путина и Джонсона состоятся на следующей неделе
Спорт
Дукаев победил Дацика на вечере бокса РЕН ТВ
Мир
В США заявили о возможной беседе Лаврова и Блинкена на следующей неделе
Мир
Королева Елизавета II запустила бренд собственных соусов
Мир
В Эстонии с марта прекращает вещание русскоязычный телеканал

Стену от беженцев начали строить на границе Польши и Белоруссии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стену от беженцев начали строить на границе Польши и Белоруссии. Об этом стало известно в пятницу, 28 января

В населенном пункте Толче, недалеко от пропускного пункта Кузницы в Подляском воеводстве, сняли на видео военных, строителей и специальную технику.

Уйти в реадмиссию: как предотвратить новые кризисы на границе ЕС и РБ
И о чем сейчас договариваются Минск и Брюссель

Ожидаемые размеры постройки: 5,5 м — высота и 186 км — длина, что составит практически половину от всей границы. Стоимость проекта оценивается в €353 млн (более 31 млрд рублей), сообщили в Ruptly.

В начале ноября 2021 года на границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с беженцами. Многочисленная группа мигрантов с Ближнего Востока, находившихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Они резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали Белоруссию прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении республики. Тогда как 4 января 2022-го сообщалось, что пограничная служба Польши заключила три соглашения о строительстве заграждения на границе с Белоруссией. Отмечалось, что работы будут завершены в конце июня. Длина стены составит 186 км.

Позднее погранстража Польши уведомила, что 9 января 49 человек пытались незаконно пересечь границу Белоруссии, чтобы попасть на территорию Польши.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022