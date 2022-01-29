Стену от беженцев начали строить на границе Польши и Белоруссии. Об этом стало известно в пятницу, 28 января

В населенном пункте Толче, недалеко от пропускного пункта Кузницы в Подляском воеводстве, сняли на видео военных, строителей и специальную технику.

Ожидаемые размеры постройки: 5,5 м — высота и 186 км — длина, что составит практически половину от всей границы. Стоимость проекта оценивается в €353 млн (более 31 млрд рублей), сообщили в Ruptly.

В начале ноября 2021 года на границе Польши и Белоруссии обострилась ситуация с беженцами. Многочисленная группа мигрантов с Ближнего Востока, находившихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Они резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали Белоруссию прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении республики. Тогда как 4 января 2022-го сообщалось, что пограничная служба Польши заключила три соглашения о строительстве заграждения на границе с Белоруссией. Отмечалось, что работы будут завершены в конце июня. Длина стены составит 186 км.

Позднее погранстража Польши уведомила, что 9 января 49 человек пытались незаконно пересечь границу Белоруссии, чтобы попасть на территорию Польши.