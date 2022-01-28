Новосёлов нокаутом победил Топора

Максим (Шатун) Новосёлов в субботу, 28 января, на турнире «Вечер бокса» на РЕН ТВ нокаутом одержал победу над Максом (Топором) Щербаковым.

Первый же раунд начался весьма активно. Бойцы сразу бросились атаковать друг друга. Во время одной из таких атак Новосёлов нанес жесткий удар, который чуть не отправил Топора в нокаут.

Резкий удар Шатуна во втором раунде почти вырубил Щербакова, однако тот не стал прерывать бой. На 52-й секунде Новосёлову всё же удалось отправить противника в нокаут.

На пресс-конференции, посвященной шоу, Макс Топор заявлял, что сочтет за честь отправить Новосёлова «на пенсию». Тот со своей стороны говорил, что слышит подобные высказывания каждый год. Кроме того, он пообещал преподать урок своему сопернику.

Сегодня на вечере бокса РЕН ТВ на ринг еще выйдут Вячеслав (Рыжий Тарзан) Дацик и Зелемхан (Пулеметчик) Дукаев.