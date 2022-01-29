Вирусолог рассказал о подштамме «Омикрона» ВА.2

Значительно разделять и ожидать существенных отличий подштамма «Омикрона» от основного штамма не стоит, посоветовал в пятницу, 28 января, в беседе с «Известиями» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Что касается этого подштамма, я не думаю, что на данном этапе стоит как-то значительно разделять «Омикрон» и этот подштамм. Он может действительно распространятся и занять какой-то процент, долю, может быть даже значимую долю. Но не думаю, что он прям непосредственно исходный «Омикрон» вытеснит за короткое время», — рассказал вирусолог.

Волков отметил, что вспышка «Омикрона» яркая, но недолговременная. Длиться достаточно для полного вытеснения одного подштамма другим она не сможет. К тому же «Омикрон» — динамично меняющаяся популяция штамма. Исходный «Омикрон» из Южной Африки постоянно претерпевает изменения.

«Сейчас мы видим набор подштаммов, которые друг с другом конкурируют. Если бы штаммы не изменялись, мы бы имели дело с уханьским коронавирусом, чего мы явно не наблюдаем. Со временем идут штаммо- и подштаммо-образования. Какую-то долю новый подштамм определенно займет, но будет ли он более патогенным и контагиозным, думаю, сильно значимых отличий не стоит ожидать», — заключил вирусолог.

Ранее в этот день CNN сообщила о подштамме «Омикрона» BA.2, который был выявлен еще в декабря 2021 года и распространился в 49 странах, в том числе США. Эксперты говорят, что причин паниковать по этому поводу нет.

«Среди всех линий «Омикрона» именно эта показывает более высокий рост заболеваемости. Но мы должны быть осторожны в интерпретациях, потому что более высокие показатели легче наблюдать»,— сказал Рамон Лоренцо-Редондо, доцент кафедры медицины инфекционных заболеваний в Медицинской школе Фейнберга Северо-Западного университета в Чикаго.

При заражении «Омикрон»-штаммом коронавирусной инфекции клиническая картина мало чем отличается от течения острого респираторного заболевания. Это отметил профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов, комментируя выводы британских коллег о скрытых симптомах нового штамма COVID-19. Он добавил, что для ускорения выздоровления, заболевшим пациентам необходимо пить как можно больше воды, уточнил профессор.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.