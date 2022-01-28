В 32 регионах России ухудшилась ситуация с заболеваемостью COVID-19, сообщил 28 января оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В восьми регионах ситуация стала лучше, отметили в оперштабе.

Как сообщил оперштаб 28 января, в России госпитализировали 14 046 человек с COVID-19 за минувшие сутки, выздоровели 29 506 пациентов, от последствий заболевания скончались 673 человека.

Днем ранее в стране было зафиксировано 12 807 новых случаев заболевания.

При этом наибольшее число случаев коронавирусной инфекции фиксируется в Москве (23 994), Санкт-Петербурге (13 976) и Подмосковье (8 611).

Как отметил 28 января депутат Госдумы Федот Тумусов, в России не нужно вводить всеобщий локдаун на фоне распространения коронаируса, поскольку показатели госпитализации остаются низкими.

По словам Тумусова, при необходимости местным властям стоит принимать локальные меры, чтобы снизить число социальных контактов. Где возможно — перевести сотрудников на дистанционный формат работы, также необходимо воздержаться от проведения массовых мероприятий, добавил депутат.

26 января президент России Владимир Путин потребовал не останавливать оказание плановой медицинской помощи детям на фоне распространения коронавируса.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что останавливать всю плановую помощь не предполагается.

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом коронавируса. Премьер-министр страны Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить цены на ПЦР-тесты на наличие коронавируса.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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