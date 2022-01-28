В России за сутки госпитализировали 14 046 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 98 040 случаев COVID-19, госпитализированы 14 046 человек. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Наибольшее число случаев коронавирусной инфекции фиксируется в Москве (23 994), Санкт-Петербурге (13 976) и Подмосковье (8 611).

Выздоровели за сутки 29 506 человека. От последствий заболевания за 24 часа скончались 673 человека.

За всё время распространения коронавируса в России зарегистрировано 11 502 657 случаев COVID-19, скончались от последствий заболевания 329 443 человека, выздоровели 11 502 657 человек.

Днем ранее вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков спрогнозировал спад волны «Омикрона» в России с 10 февраля. Как указал ученый, он пришел к такому выводу на основании данных по заболеваемости в других странах.

26 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России на сегодняшний день занято 65% коечного фонда для пациентов с COVID-19. Она также отметила, что за последние два дня госпитализация детей выросла на 36,5%.

25 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной. По его словам, в регионах наблюдается рост заболеваемости. Это в первую очередь вызвано распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России подтверждено 5889 случаев заболевания «Омикрон»-штаммом COVID-19 в 68 регионах страны. По ее словам, почти 70% российских пациентов, заболевших новым штаммом COVID-19 «Омикрон», не были вакцинированы. Это говорит о том, что прививка защищает и от нового варианта коронавируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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