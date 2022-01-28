Прямой эфир
Общество
Минтруда предложило объединить ПФР и Фонд социального страхования
Мир
РФ на заседании Совбеза ООН потребовала вывода из Сирии иностранных сил
Мир
Премьер Венгрии заявил о планах обсудить с Путиным увеличение поставок газа
Общество
Россиянка Шнайдер выиграла юниорский Australian Open в парном разряде
Общество
В России за сутки госпитализировали 14 046 человек с COVID-19
Общество
В Якутии объявили о начале вакцинации детей от COVID-19
Мир
Постпред РФ назвал ударом по энергобезопасности ЕС замену российского газа на СПГ
Мир
В ЛНР заявили о полетах самолетов-разведчиков США и Британии над Украиной
Мир
МВД Киргизии возбудило дело о преступлении против мира после стрельбы на границе
Недвижимость
Спрос на недвижимость в Москве вырос в 1,5 раза в 2021 году
Сюжет:

В России за сутки госпитализировали 14 046 человек с COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России за сутки выявили 98 040 случаев COVID-19, госпитализированы 14 046 человек. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Мутантная схема: в Роспотребнадзоре рассказали о новой сублинии «Омикрона» в РФ
В чем особенность варианта ВА.1.1, который обнаружили в студенческом общежитии в Санкт-Петербурге

Наибольшее число случаев коронавирусной инфекции фиксируется в Москве (23 994), Санкт-Петербурге (13 976) и Подмосковье (8 611).

Выздоровели за сутки 29 506 человека. От последствий заболевания за 24 часа скончались 673 человека.

За всё время распространения коронавируса в России зарегистрировано 11 502 657 случаев COVID-19, скончались от последствий заболевания 329 443 человека, выздоровели 11 502 657 человек.

Днем ранее вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков спрогнозировал спад волны «Омикрона» в России с 10 февраля. Как указал ученый, он пришел к такому выводу на основании данных по заболеваемости в других странах.

26 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России на сегодняшний день занято 65% коечного фонда для пациентов с COVID-19. Она также отметила, что за последние два дня госпитализация детей выросла на 36,5%.

25 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной. По его словам, в регионах наблюдается рост заболеваемости. Это в первую очередь вызвано распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России подтверждено 5889 случаев заболевания «Омикрон»-штаммом COVID-19 в 68 регионах страны. По ее словам, почти 70% российских пациентов, заболевших новым штаммом COVID-19 «Омикрон», не были вакцинированы. Это говорит о том, что прививка защищает и от нового варианта коронавируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022