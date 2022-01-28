В ГД заявили об отсутствии необходимости всеобщего локдауна из-за COVID-19

В России не нужно вводить всеобщий локдаун на фоне распространения коронаируса, поскольку показатели госпитализации остаются низкими. Об этом в пятницу, 28 января, заявил «Известиям» первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов.

«Цифры прироста заболевших могут насторожить кого-то, однако стоит обратить внимание на низкие показатели госпитализаций. Это более важно. Вводить всеобщий локдуан не следует», — подчеркнул он.

Однако, по словам политика, при необходимости местным властям стоит принимать локальные меры, чтобы снизить число социальных контактов. Где возможно — перевести сотрудников на дистанционный формат работы, также необходимо воздержаться от проведения массовых мероприятий, добавил депутат.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что число случаев COVID-19 растет, но штамм «Омикрон» не приводит к повышенному количеству госпитализаций.

В тот же день гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры. Он отметил, что для завершения распространения коронавируса необходимо вакцинировать 70% населения в каждой стране.

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом коронавируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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