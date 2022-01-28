Экс-мэр Славгорода получил более восьми лет колонии за взятку

Бывшего мэра Славгорода Алтайского края Сергея Горбунова приговорили к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы за взятку. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает на своем сайте следственное управление (СУ) СК России (СКР) по региону.

Горбунова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере»). Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

Следователи установили, что Горбунов предложил бизнесмену передавать ему каждый год 5–10% прибыли, полученной его предприятиями, от поставок угля властям Славгорода. Также осужденный хотел ежемесячно получать от предпринимателя по 100 тыс. рублей.

«За это чиновник обещал предпринимателю принимать юридически значимые решения об определении именно его предприятий в качестве поставщиков топлива, а также гарантировал поддержку и защиту от конкуренции. Кроме того, в мае 2020 года Горбунов решил изменить условия получения взятки — помимо ежемесячно назначенной суммы, он запросил от бизнесмена передать ему деньги из расчета 50 рублей за каждую тонну угля, поставленную в ходе отопительного сезона 2019– 2020 годов. Таким образом, за указанный период мэр получил лично взятку в виде денег в особо крупном размере на общую сумму 6 824 000 рублей», — отметили в СК.

Стражи порядка задержали экс-чиновника 29 мая 2020 года при получении части взятки.

Гособвинение смогло опровергнуть позицию защиты и подсудимого, суд вынес в отношении Горбунова обвинительный вердикт.

Экс-мэр оштрафован в размере взятки, ему запрещено пять лет занимать аналогичные должности. Имущество осужденного изъято, в доход государства обращено 4,7 млн рублей.

Ранее, 27 января, в Подмосковье задержали за взятку экс-главу регионального управления Росимущества Николая Пешкова. В тот же день Бабушкинский суд Москвы арестовал Пешкова до 25 марта. Подозреваемый проходит по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. По данной статье предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы, добавляет «Газета.Ru».