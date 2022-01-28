Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году

Президент России Владимир Путин 28 января подписал закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный закон был одобрен членами Совета Федерации на заседании 26 января. Решение было принято единогласно, за проголосовали 144 сенатора.

20 января Госдума единогласно приняла в третьем, окончательном, чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%.

Соответствующее поручение президент РФ сделал 12 января. Аргументируя необходимость индексации пенсии выше уровня инфляции, глава государства указал на то, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за роста цен.

Первый зампред Госдумы Александр Жуков уточнял, что по итогам индексации средний размер пенсии составит 18 984 рубля. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что индексация пенсий на 8,6% для неработающих пенсионеров будет оформлена с 1 января 2022 года независимо от того, когда будет принят соответствующий закон.

Зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова в беседе с «Известиями» объяснила порядок начисления пенсий после принятия данного законопроекта. Так, если закон примут в январе, уже в феврале российским пенсионерам, получившим проиндексированные на 5,9% пенсии, выплатят не только проиндексированные на 8,6% выплаты, но и образовавшуюся разницу.