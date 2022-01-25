Домашняя забота: в РФ хотят пустить пенсионные накопления на покупку жилья

Для покупки жилья в России предложили использовать пенсионные накопления . С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились крупные риелторские компании. Бизнес предложил создать федерального оператора по использованию средств пенсионных начислений на приобретение жилья, земельных участков, а также строительство. Выдавать средства по принципу ипотеки до 20 лет (или до наступления пенсии) — полную необходимую сумму или часть. Согласно идее, деньги нужно будет возвращать по низкой ставке — 4–5% годовых (если процент ниже, чем инвестиционная доходность пенсионных фондов, то субсидировать разницу). В кабмине «Известиям» сообщили, что инициатива направлена для проработки в Минстрой и Минфин. Мера поможет увеличить доступность жилья, но средства будет сложно достать из инвестиционного оборота фондов, указали эксперты.

Пенсионное зачисление

В России предложили разрешить гражданам использовать свои пенсионные накопления до прекращения рабочей деятельности на покупку жилья, земельных участков или строительство дома . С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась федеральная риелторская компания «Этажи». С копией документа ознакомились «Известия». Письмо поступило в аппарат правительства РФ и направлено для проработки в установленном порядке в Минфин и Минстрой, сказали в кабмине.

В Минфине «Известиям» сообщили, что обращение компании будет рассмотрено в установленном порядке после его получения. Редакция также обратилась с запросом в Минстрой.

Домашняя забота Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Павел Бедняков

Риелторы предлагают выдавать средства по принципу ипотечного кредитования на срок до 20 лет или до наступления пенсии — полную необходимую сумму или часть (в том числе на ипотеку) , пояснил директор компании Ильдар Хусаинов. Согласно инициативе, деньги нужно будет возвращать по низкой ставке — 4–5% годовых , а если процент ниже, чем инвестиционная доходность пенсионных фондов, то разницу субсидировать по принципу ипотеки с господдержкой, сказал он. Для этого предлагается создать федерального оператора по использованию средств пенсионных начислений.

Следует разрешить близким родственникам и супругам интегрировать их пенсионные накопления, а также допустить использование этих средств на погашение задолженности по действующей ипотеке, сказано в обращении.

— Долгое время ипотека остается единственным финансовым инструментом для улучшения жилищных условий граждан. Привлечение пенсионных накоплений может стать источником поддержания спроса на рынке недвижимости, снизить нагрузку на бюджетную систему страны. Так повысится и доступность жилья, — полагает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Учитывая международный опыт, схема может быть успешной, если удастся создать прозрачные и защищенные условия использования пенсионных начислений, добавил он. Подобные механизмы применяются, например, в США, Новой Зеландии, Великобритании, Малайзии, Швейцарии , отметил Ильдар Хусаинов.

Домашняя забота Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Павел Бедняков

Сегодня накопления россиян на старость формируются из перечисляемых работодателями средств в пенсионные фонды , напомнил независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский. Это 22% от фонда оплаты труда (полная зарплата до вычета налогов), из них 6% — базовая часть пенсии, остальное — страховая. С 2002 по 2014 год 6% перечислялись на базовую часть, еще 6% — на так называемую накопительную, остальное — на страховую, сказал он.

Фонды инвестируют средства для роста их доходности с помощью управляющих , добавил Сергей Звенигородский. Например, доходность расширенного инвестиционного портфеля ВЭБ.РФ, в котором накопления формируют 37,9 млн россиян, составила 6,77% годовых за 2020-й, напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР). Чистая доходность управляющих компаний ПФР, разнесенная на лицевые счета граждан, составила тогда 6,81%, добавили там.

Как напомнил эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота, субсидирование по льготным ипотечным программам регулируется постановлением правительства РФ № 566. Возмещение недополученных доходов банка компенсируется ежемесячно на протяжении всего периода кредитования, сказал он.

— Дальнейшее увеличение ключевой ставки регулятором существенно повышает размер субсидирования льготных программ со стороны государства. Инициатива дает возможность обеспечить кредитование под более низкий процент с меньшими затратами власти , — считает Ильдар Хусаинов.

За и против

Инициатива разумна с точки зрения нынешней ситуации в экономике, считает совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. Для стройотрасли откроется дополнительный канал поступлений, который не будет зависеть от банков и текущей кредитно-денежной политики , полагает девелопер.

Однако в части регионов пенсионных накоплений будет недостаточно для покупки жилья или даже первоначального взноса , отметил директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков. Например, при зарплате 30 тыс. рублей на руки за десять лет один гражданин накопит почти 900 тыс. рублей , сказал Ильдар Хусаинов.

Домашняя забота Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тем не менее при грамотной реализации инициативы пенсионеры могут получить дополнительный источник дохода, и больший, чем сама пенсия, уверен Алексей Новиков. Например, минимальная пенсия для москвичей, более 10 лет зарегистрированных в столице, составляет 21,9 тыс. рублей, а для тех, кто живет в городе меньше — 14 тыс. Средняя же ставка аренды «однушки» — порядка 40 тыс. рублей, рассказал он.

Впрочем, в пенсионном фонде должна оставаться часть накоплений, чтобы при возникновении проблем человек мог получать хотя бы минимальную пенсию , подчеркнула коммерческий директор девелоперской компании «Мармакс» Валерия Русакова.

— Работа пенсионных фондов строго регламентирована, возможности инвестирования ограничены. Организации являются крупнейшими держателями капитала, который не могут использовать эффективно. Поэтому использование пенсионных накоплений на жилье разумно, — полагает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Однако пенсионные накопления будет весьма сложно достать из инвестиционного оборота фондов, кроме того, они сегодня частично используются для выплаты сегодняшних пенсий , сказал Сергей Звенигородский. Вывод и, соответственно, «замораживание» части активов под новую структуру несут риски удорожания работы системы, уверен он. К тому же создание федерального оператора потребует дополнительных затрат на обеспечение его деятельности , отметила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. По мнению акционера, управляющего партнера ГК «Основа» Олега Колченко, пенсионные накопления не могут быть направлены на кредитование физлиц, инициатива слабо реализуема.